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    • 13.11.2022 19:03
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    Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama! Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği kadın o mu?

    Son dakika haberleri... Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 53 kişi yaralandı. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Terör kokusu var" dedi. Erdoğan, "Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından güvenlik kaynaklarından gelen bir görüntü dikkatleri çekti. İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı o kadın mı gerçekleştirdi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın işaret ettiği kadın o mu?

    İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde akşamüstü sularında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti 53 kişi yaralandı.

    5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

    Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

        PATLAMAYLA İLGİLİ YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

        BAKANLAR SOYLU VE BOZDAĞ, İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul'a gitti.

        Bakanlar Soylu ve Bozdağ'ın programlarını yarıda keserek İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.

        OLUMSUZ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 kişinin öldüğü 38 kişinin de hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.

            BAŞKAN ERDOĞAN: TERÖR KOKUSU VAR!

            Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'na açıklama yaptı.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

            Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. İstanbul Vali'mizden intikal eden rakam 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 53. Bunun dışında çizikti vs. gibi farklı rakamlar gelebilir. Bu rakam valimizden bizzat aldığım rakamdır. Bunlar üzerinde de hastanelerde gerekli müdahaleler yapılmıştır. Yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir." dedi.

            BİR KADIN ROL OYNAMIŞ

            Sorulan bir soruya cevap veren Erdoğan, "Şu an itibariyle ilk incelemelerde, 'kesin olarak bu terördür' dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibariyle oradaki kaçışmalar falan. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek kamera incelemeleri bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz" ifadelerini kullandı.

            BAŞKAN ERDOĞAN'IN İŞARET ETTİĞİ KADIN BU MU?
            Başkan Erdoğan, Vali Yerlikaya'dan aldığı bilgilere göre patlamada bir kadının rol oynadığını söyledi. Söz konusu görüntülerde de bir kadının banka çanta bıraktığı ve dakikalar sonrasında patlama gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

            Güvenlik kaynaklarından edindiği görüntüye göre bomba paketini 1.65 boylarında üzerinde kamuflaj pantolon olan bu kadın koydu.
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            İstiklal Caddesi’ndeki patlamada terör izi!
            Haberler Güncel Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama! Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği kadın o mu?
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