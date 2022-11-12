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    • 12.11.2022 15:56
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    • 12.11.2022 15:56
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    12 Kasım 18.57'de sarsıntı, deprem olacak mı? 12 Kasım 2022 AFAD Türkiye ülke genelinde tatbikat nasıl olacak? Deprem anında nerde olunmalı?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım'da Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacağını duyurunca tatbikatın detaylarına ilişkin araştırmalar devam ediyor.Türkiye genelinde ilk kez deprem tatbikatı yapılacak. 12 Kasım deprem tatbikatı sırasında radyolar ve televizyonların tatbikat anonsu geçeceği, kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj geleceği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bildirmişti. Peki, Deprem tatbikatı neden 18.57'de olacak? Deprem tatbikatı sırasında ne olacak? Deprem anında nerede olunmalı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    12 Kasım 18.57’de sarsıntı, deprem olacak mı?

    Bugün, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde Düzce'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde eş zamanlı tatbikat gerçekleştirecek. Saat 18.57'de ülke genelinde herkese 'Çök- Kapan-Tutun' hareketi için mesaj gönderilecek.

    DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK?

    Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 12 Kasım deprem tatbikatı saat 18.57'de yapılacak. Radyolar ve televizyonlarda otomatik olarak anons geçecek, tatbikat esnasında da telefonlara SMS gelecek. Televizyonlarda geçecek otomatik anons ile Çök-Kapan-Tutun hareketi yapılacak.

    1- Güvenli bir yerde dizlerinin üstüne ÇÖK
    2- Başını ve enseni korumak için KAPAN
    3- Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

    DEPREM TATBİKATINDA SARSINTI OLACAK MI, SİREN ÇALACAK MI, TOPLANMA ALANLARINA GİDİLECEK Mİ?

    AFAD Başkanı Yunus Sezer katıldığı bir televizyon programında, "Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık" dedi.

        DEPREMDE BİNANIN NERESİ GÜVENLİ?

        Genellikle apartmanların dış duvarları tehlikelidir. Deprem anında buralardan uzak durmaya çalışın. Koridorlar çoğunlukla iç duvarlarla çevrelendiklerinden daha güvenlidir. Sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerin (duvardaki tabloların, süs eşyalarının, kitap rafları vb.)

        EN FAZLA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLUR?

        Yeryüzünde ölçülmüş en büyük deprem, 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili'nin Valdivia kentinde meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki depremdir. Enerji boşalımı olarak bakıldığında ise bir sonraki en büyük deprem 9.2 ile 27 Mart 1964 tarihinde Alaska'da gerçekleşmiştir.

        DEPREMDE EVDE İÇİNDE EN GÜVENLİ YER NERESİ?

        Kesinlikle panik yapmayınız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun.
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        Haberler Güncel 12 Kasım 18.57'de sarsıntı, deprem olacak mı? 12 Kasım 2022 AFAD Türkiye ülke genelinde tatbikat nasıl olacak? Deprem anında nerde olunmalı?
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