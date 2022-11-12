Bugün, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde Düzce'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde eş zamanlı tatbikat gerçekleştirecek. Saat 18.57'de ülke genelinde herkese 'Çök- Kapan-Tutun' hareketi için mesaj gönderilecek.
DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK?
Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 12 Kasım deprem tatbikatı saat 18.57'de yapılacak. Radyolar ve televizyonlarda otomatik olarak anons geçecek, tatbikat esnasında da telefonlara SMS gelecek. Televizyonlarda geçecek otomatik anons ile Çök-Kapan-Tutun hareketi yapılacak.
1- Güvenli bir yerde dizlerinin üstüne ÇÖK
2- Başını ve enseni korumak için KAPAN
3- Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
DEPREM TATBİKATINDA SARSINTI OLACAK MI, SİREN ÇALACAK MI, TOPLANMA ALANLARINA GİDİLECEK Mİ?
AFAD Başkanı Yunus Sezer katıldığı bir televizyon programında, "Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık" dedi.