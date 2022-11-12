DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 12 Kasım deprem tatbikatı saat 18.57'de yapılacak. Radyolar ve televizyonlarda otomatik olarak anons geçecek, tatbikat esnasında da telefonlara SMS gelecek. Televizyonlarda geçecek otomatik anons ile Çök-Kapan-Tutun hareketi yapılacak.

1- Güvenli bir yerde dizlerinin üstüne ÇÖK

2- Başını ve enseni korumak için KAPAN

3- Düşmemek için sabit bir yere TUTUN