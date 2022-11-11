Kalyon PV yenilenebilir enerji alanındaki atılımlarına SolarUp Hızlandırma Programıyla bir yenisini daha ekledi

Gelecek kuşaklara sağlıklı bir dünya bırakma hedefi ile yenilenebilir enerji ve teknolojileri üreten Kalyon PV, "Doğayı iyileştiren enerji" sloganıyla başlattığı 'SolarUp Hızlandırma Programı'nda üretim sürecine geçti. İnovatif projeleri hayata geçirme amacıyla düzenlenen programa yüzün üzerinde proje başvurdu. Programa katılan 9 proje, PoC (Proof of Concept/Konsept Kanıtlama) sürecine kalarak, inovatif ve ölçeklenebilir bir iş modeli olduğunu kanıtlamış oldu. Programın kapanış töreni, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ve Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli'nin katılımı ile yapıldı.



*Dumasis Ar-Ge Mühendisi Semih Avcı ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu

Tüm sunumları dikkatle inceleyen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, "Kalyon Holding, sürdürülebilir bir yaşam için attığı her adımda; Toplum, Tabiat, Tasarım ve Teknoloji olarak tanımladığı 4T yaklaşımıyla hareket etmektedir. Kalyon Enerji olarak bizler de bu vizyon çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir toplum misyonuyla çalışırken, tüm paydaşlarımıza fayda sağlamayı da bir görev addediyoruz. İştiraklerimiz ile katma değeri yüksek projeler geliştiriyoruz" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Güneş paneli üretiminin dört aşamasını da aynı çatı altında toplayan Kalyon PV, SolarUp ile yenilikçi teknoloji ve iş modellerini desteklerken yerli üretim gücünü de artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda SolarUp, Holding'imizin ilke ve vizyonuyla bire bir örtüşüyor. SolarUp'a başvuran tüm projeler birbirinden değerliydi. Ancak finale kalan projeleri belirlerken, Holdingimizin 4T vizyonu ve Kalyon PV fabrikamızın ihtiyaçlarıyla örtüşmesine özen gösterdik. Böyle öncü bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz."



*Hummingdrone Kurucu Ortağı Orkun Aşa ve Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli

Törende konuşan Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, "SolarUp Hızlandırma Programı ile start-up'ların projelerini hayata geçirirken, Türkiye'de dünyaya entegre, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üreten gençlerin ve proje sahiplerinin olduğunu gördük. Bu bizi oldukça motive etti. 100'ün üzerinde projeyi değerlendirip, binlerce proje sahibiyle temasa geçtik. Gelen yenilikçi fikirler bizim SolarUp Hızlandırma Programı'ndaki heyecanımızı artırırken, hayata geçirmek için de gün saymamızı sağladı" değerlendirmesinde bulundu.



*Servissoft İş Geliştirme Müdürü Emre Pehlivanlı ve Kalyon PV CEO Ersan Tüfekçi

Tüfekçi, uzun ve meşakkatli bir değerlendirme sürecinden sonra 9 projenin ölçeklenebilir, yükseliş vadeden ve sahip olduğu yenilikçi iş modeliyle Kalyon PV ve Kalyon Karapınar GES için uygun projeler olduğuna kanaat getirdiklerini belirterek; "Şimdi başarısını kanıtlayan bu 9 projenin sürdürülebilirliğini test edeceğiz. Bu süreçten başarıyla çıkan projeler Kalyon PV'nin uzun soluklu iş ortaklarına dönüşebilir. Tüm projelerimizle bu ortaklığın oluşmasını temenni ediyorum" dedi.