Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yılında büyük saygıyla anıldı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, tüm illerde dün saat 9'u 5 geçe büyük bir sessizlik hakim oldu. Trafikteki olanlar kontak kapattı. Yollar, köprüler, meydanlar, metrolar ve havalimanlarında herkes minnet, saygı ve özlem dolu hislerle saygısını gösterdi. Okul, adliye, hastane, okul ve tüm kamu kurumları ve özel şirketler Ata'yı anmak için nefesini tuttu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün 10 Kasım 1938 günü saat hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odasına gidenler dualar okudu. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturanlar, Büyük Önder'in yatağına beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.
KÖPRÜDE SELAM DURDULAR
7'den 70'e birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Öğrenciler Atatürk'ü marşlar okuyarak andı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlar araçlarını durdurup saygı duruşunda bulundu. İstanbul Polisi de köprüde selam durdu. İstanbul Havalimanı'nda tören düzenlendi. Türkçe ve İngilizce anonslarla saygı duruşuna davet yapıldı.
DUYGUSAL TÖREN
Dolmabahçe Sarayı, ilk kez özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Millî Saraylar Resim Müzesi'nde sınırlı sayıda katılımcı, Eda Özülkü ve Hakan Aysev'in sunumuyla Atatürk'ün son 100 gününün anlatıldığı anma törenini izledi. Bilfen Okulları müzik öğretmenlerinden oluşan orkestra Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Müzenin büyülü atmosferinde süren gecede izleyenler, unutulmaz anlar yaşadı.