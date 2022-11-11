Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yılında büyük saygıyla anıldı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, tüm illerde dün saat 9'u 5 geçe büyük bir sessizlik hakim oldu. Trafikteki olanlar kontak kapattı. Yollar, köprüler, meydanlar, metrolar ve havalimanlarında herkes minnet, saygı ve özlem dolu hislerle saygısını gösterdi. Okul, adliye, hastane, okul ve tüm kamu kurumları ve özel şirketler Ata'yı anmak için nefesini tuttu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün 10 Kasım 1938 günü saat hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odasına gidenler dualar okudu. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturanlar, Büyük Önder'in yatağına beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.