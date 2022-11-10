10 Kasım 1938! Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü nedeniyle hüzün ve duygu yüklü 1938 manşetleri...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84'üncü yılı tüm Türkiye'de saygıyla anılıyor. Türkiye, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdıran önderini bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyor. Peki Atatürk'ün vefatını 1938'de gazete manşetleri nasıl duyurdu? İşte hüzünlü 1938 gazete manşetleri...
10.11.2022 09:16 - Son Güncelleme: 10.11.2022 09:17
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete irtihalini, gazeteler yıldırım baskılarla halka duyurdu, büyük acı, duygu yüklü sözlerle manşetlerine taşındı.
Atatürk'ün ebediyete irtihalini, Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi, "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi.