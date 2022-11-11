SON DAKİKA! DEAŞ'ın silahlı kanadından 2 terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Geçmişte terör örgütü DEAŞ'ın Libya ve Suriye'deki kamplarında faaliyet yürüten, İstanbul'a geldikleri saptanan ve terör saldırısı arayışında oldukları saptanan iki terörist yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; geçmişte terör örgütü DEAŞ'ın Libya ve Suriye'de bulunan kamplarında faaliyet yürüten iki teröristin İstanbul'a geldiklerini tespit etti.