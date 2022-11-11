Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.11.2022 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2022 10:23
    ABONE OL

    SON DAKİKA! DEAŞ'ın silahlı kanadından 2 terörist İstanbul'da yakalandı

    Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün Libya ve Suriye kamplarında faaliyet yürüten ve İstanbul'a geldiği tespit edilen 2 üyesi yakalandı. Yakalanan teröristlerin saldırı arayışında oldukları saptandı.

    DEAŞ’ın silahlı kanadından 2 terörist İstanbul’da yakalandı

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Geçmişte terör örgütü DEAŞ'ın Libya ve Suriye'deki kamplarında faaliyet yürüten, İstanbul'a geldikleri saptanan ve terör saldırısı arayışında oldukları saptanan iki terörist yakalandı.

    İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; geçmişte terör örgütü DEAŞ'ın Libya ve Suriye'de bulunan kamplarında faaliyet yürüten iki teröristin İstanbul'a geldiklerini tespit etti.

    Libya uyruklu Mohamed M.A.A. ve Suriye uyruklu Zaher S., Sultanbeyli ve Esenyurt İlçeleri'nde iki farklı adrese düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Terör örgütü DEAŞ'ın sözde silahlı kanadında yer aldıkları belirlenen teröristlerin adreslerinde örgütsel içerikli doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. İncelenen bazı dijital materyallerden; teröristlerin terör örgütü DEAŞ'ın sözde kamplarında bulundukları dönemlerde uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları çıktı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’nin sözde sahra hastanesi aile düğün salonu oldu!
    Haberler Güncel SON DAKİKA! DEAŞ'ın silahlı kanadından 2 terörist İstanbul'da yakalandı
        SON DAKİKA