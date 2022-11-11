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    • 11.11.2022 09:23
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    Edirne'de zehir tacirlerine baskın! Tutuklandılar

    Son dakika haberleri... Edirne'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Zehir tacirlerine baskın!

    Edirne'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 87 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira ele geçirildi.

    3'Ü TUTUKLANDI
    Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden G.K, C.T. ve H.B, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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