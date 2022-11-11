ODTÜ'de rezil pankart! Mehmetçiğe iftira attılar...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin duvarına kahraman mehmetçiği hedef alan rezil bir pankart asıldı.

PKK'nın ortaya attığı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun köpürttüğü 'kimyasal silah' iftirası ODTÜ'deki bir grup terör yandaşı tarafından da sahiplenildi.

PKK'NIN İFTİRASINI ODTÜ'DE TERÖR YANDAŞLARI KÖPÜRTTÜ

'ODTÜ Forum' isimli terör örgütü sempatizanı bir grup, 'Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek.' ifadelerinin yer aldığı skandal pankartı üniversitenin duvarına astı.

REZİL PAÇAVRA İNDİRİLDİ YERİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

ODTÜ Forum isimli terör yandaşlarının astığı skandal pankarta yanıt Türk bayrağıyla verildi.

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, pankartı indirmelerinin ardından yerine Türk bayrağı astı.

TGB'den yapılan açıklamada, "Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. ODTÜ Mehmetçiğin yanında!" ifadelerine yer verildi.