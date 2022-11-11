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    • 11.11.2022 13:19
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    • 11.11.2022 13:33
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    ODTÜ'de rezil pankart! Mehmetçiğe iftira attılar...

    Terör örgütü PKK'nın ortaya attığı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun köpürttüğü alçak iftira ODTÜ duvarlarına pankart olarak asıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'kimyasal silah' kullandığı iftirasına yer verilen rezil pankartta 'Katil devlet' ifadeleri yer aldı. Daha sonra müdahale edilen panlart yerine Türk bayrağı asıldı.

    ODTÜ’de rezil pankart!

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin duvarına kahraman mehmetçiği hedef alan rezil bir pankart asıldı.

    PKK'nın ortaya attığı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun köpürttüğü 'kimyasal silah' iftirası ODTÜ'deki bir grup terör yandaşı tarafından da sahiplenildi.

    PKK'NIN İFTİRASINI ODTÜ'DE TERÖR YANDAŞLARI KÖPÜRTTÜ
    'ODTÜ Forum' isimli terör örgütü sempatizanı bir grup, 'Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek.' ifadelerinin yer aldığı skandal pankartı üniversitenin duvarına astı.

    REZİL PAÇAVRA İNDİRİLDİ YERİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
    ODTÜ Forum isimli terör yandaşlarının astığı skandal pankarta yanıt Türk bayrağıyla verildi.

    Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, pankartı indirmelerinin ardından yerine Türk bayrağı astı.

    TGB'den yapılan açıklamada, "Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. ODTÜ Mehmetçiğin yanında!" ifadelerine yer verildi.

    O görüntüleri sosyal medyadan paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "HELAL OLSUN SİZE GENÇLER! ODTÜ duvarlarına asılan, Kahraman ordumuza kimyasal silah iftirası attıkları paçavra Öğrenciler tarafından indirildi, yerine Türk bayrağı asıldı." ifadelerini kullandı.
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