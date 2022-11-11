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    • Güncel
    • 11.11.2022 09:05
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    • 11.11.2022 09:05
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    Hadi bakalım zekanı ispat et! Bu fotoğrafa bakanların sadece %3'ü neyin yanlış olduğunu anlayabilir! Kriz geçireceksiniz!

    Zeka Oyunları, zihinsel çevikliğinizi test eden eğlenceli bulmacalardır. Amaç, onları belirli bir zaman sınırı içinde çözmektir. Ayrıca hafızanızı ve konsantrasyonunuzu geliştirebilirler. Bu eğlenceli görsel zeka oyunu ile konsantrasyonunuzu geliştirmenize, zihninizi tazelemenize ve aynı zamanda sizi eğlendirmenize yardımcı olmak için buradayız.

    takvim.com.tr
    Zekanı ispat et! Sadece %3’ü neyin yanlış olduğunu anlayabilir!

    Bu zeka testi yalnızca ayrıntılara büyük önem veren kişiler için tasarlanmıştır. Sadece %3'ü bu resimli yapbozda neyin yanlış olduğunu görebiliyor.

    Zeka Oyunları genellikle beyni eğitmek ve bilişsel becerileri artırmak için kullanılır. Birkaç tür zeka oyunu vardır. Bazıları basit, bazıları karmaşık. Bazıları kısa, bazıları uzun. Bazıları kolay, bazıları zorlu. Ve çeşitli şekillerde gelirler. Örneğin, kelime oyunları, resimli bulmacalar, mantık bilmeceleri, bulmacalar, labirentler vb.

    Bu görüntüye iyi bakın.

    Bu resimde, her biri farklı bir zaman gösteren 3 farklı saat görebilirsiniz.

    Görüntü ilk bakışta tamamen normal görünebilir, ancak bu görüntüde bir sorun var.

    Sadece %3'ü, tamamen normal bir resim gibi görünen bu resimde neyin yanlış olduğunu tespit edebildi.

    Sakin bir zihinle düşünün ve verilen sürede doğru cevabı alamazsanız hayal kırıklığına uğramayın.

    Zeka Cevabı

    Bu beyin jimnastiği resimli bulmacada neyin yanlış olduğunu bulmanın ipucu, bireysel saatlerin gösterdiği zamanda yatmaktadır.

    İkinci saate bakın. Saat kaçta gösteriliyor?

    Şimdi buldun mu?

    6'nın tam karşısında, iki numaralı saatin üzerinde 12 yerine 9 rakamı yer alıyor. Rakamlar yanlış yerleştirilmiş ve bu zeka oyununun sorunu da bu.

    Cevabı tahmin edebildiyseniz, tebrikler, bu zeka oyununu çözen ilk %3 arasındasınız!n.
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    Haberler Güncel Hadi bakalım zekanı ispat et! Bu fotoğrafa bakanların sadece %3'ü neyin yanlış olduğunu anlayabilir! Kriz geçireceksiniz!
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