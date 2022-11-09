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    • Güncel
    • 09.11.2022 17:28
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    • 09.11.2022 17:49
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    MSB: "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

    CHP’li belediyelerde rüşvet çarkı!
    Haberler Güncel MSB: "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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