MSB: "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi."
Detaylar gelecek...
- Güncel
- 09.11.2022 17:28
- -
- Son Güncelleme:
-
- 09.11.2022 17:49
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi."