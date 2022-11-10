İsveç’te büyük korku! Kristersson'un Türkiye ziyareti sonrası İsveç'te yaşayan FETÖ ile PKK'lı teröristleri paniğe kapıldı

Başkan Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa ve heyetler arası görüşmesi, İsveç'te büyük yankı buldu. Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet, "Kristersson, Türkiye ile bir dostluk grubu kurarak ilişkileri güçlendirmek istiyor. Bu yeni bir dönemin işareti. Kristterson ayrıca hiçbir terör örgütüyle diyaloğa girmeyeceği yönünde söz verdi" ifadelerini kullandı. Dagens Nyheter gazetesinde "Erdoğan, bir sonraki toplantıda daha olumlu bir tablo bekliyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Kristersson'un Erdoğan'a, teröristlerle daha sıkı mücadele sözü verdiğine işaret edildi. Kristersson'un Türkiye ziyareti, İsveç'te yaşayan FETÖ ile PKK'lı teröristleri büyük paniğe itti.
ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİDİYOR
Başkan Erdoğan, "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katılmak için bugün Özbekistan'a gidecek. Erdoğan, yarın Semerkand'ta yapılacak zirvede 7 lider ile bir araya gelecek.
BAHÇELİ KÜLLİYE'DE
Başkan Erdoğan, dün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede; başörtüsü teklifi, anayasa çalışmaları ile iç ve dış siyasete dair konular ele alındı.