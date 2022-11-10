İsveç’te büyük korku! Kristersson'un Türkiye ziyareti sonrası İsveç'te yaşayan FETÖ ile PKK'lı teröristleri paniğe kapıldı

Başkan Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa ve heyetler arası görüşmesi, İsveç'te büyük yankı buldu. Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet, "Kristersson, Türkiye ile bir dostluk grubu kurarak ilişkileri güçlendirmek istiyor. Bu yeni bir dönemin işareti. Kristterson ayrıca hiçbir terör örgütüyle diyaloğa girmeyeceği yönünde söz verdi" ifadelerini kullandı. Dagens Nyheter gazetesinde "Erdoğan, bir sonraki toplantıda daha olumlu bir tablo bekliyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Kristersson'un Erdoğan'a, teröristlerle daha sıkı mücadele sözü verdiğine işaret edildi. Kristersson'un Türkiye ziyareti, İsveç'te yaşayan FETÖ ile PKK'lı teröristleri büyük paniğe itti.