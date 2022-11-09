İğneada beldesinde Ahmet Mollaoğlu 2 adlı balıkçı teknesinde patlama meydana geldi!

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, avlanmaya çıkan Ahmet Mollaoğlu 2 adlı balıkçı teknesinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, teknenin altında ise delik açıldı. Patlamanın motor kısmından mı yoksa mayına çarpmasıyla mı meydana geldiği araştırılıyor.



İğneda Limanı'ndan Karadeniz'e balık avına açılan Ahmet Mollaoğlu 2 teknesinde patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmayan patlamada teknenin ön kısmının altında delik açıldı. Kıyıdan yaklaşık 6 mil açıkta meydana gelen patlamanın ardından tekne, diğer teknelerin yedeğine alınarak İğneada Limanı'na çekildi. Patlama üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da sevk edildi. Patlamanın motor kısmından mı yoksa mayına çarpmasıyla mı meydana geldiği araştırılıyor.