MSB duyurdu! Zap'ta köşeye sıkışan 2 PKK'lı teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde köşeye sıkışan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist "teslim ol" çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." denildi.



İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;





#Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır!



Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist "teslim ol" çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/1OOdfoEEVi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2022