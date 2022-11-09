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    • 09.11.2022 19:23
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    • 09.11.2022 19:44
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    MSB duyurdu! Zap'ta köşeye sıkışan 2 PKK'lı teslim oldu

    Terör örgütü PKK erimeye, güç kaybetmeye devam ediyor. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde yer alan Zap'ta köşeye sıkıştırılan 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Zap’ta köşeye sıkışan 2 PKK’lı teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde köşeye sıkışan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist "teslim ol" çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." denildi.

    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;

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