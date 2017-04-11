FETÖ’nün avukat yapılanmasına 30 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Mart'ta FETÖ'nün avukat yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 80 avukatla ilgili gözaltı kararı çıkarmıştı. Şüphelilerden gözaltına alınan 38 avukattan 31'i savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden Akif Beydili, Bayram Aras, Serap Sağır, Tahsin Doğan, Tuba Kurt, Veysel Keleş ve Zülküf Cansever için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi. Savcılığın tutuklamaya sevk ettiği 31 kişiden avukat Kemal Bayrak adli kontrol şartıyla hakimlikten serbest bırakıldı. Silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanan 30 avukat ise şöyle: Cesim Parlak, Coşkun Taşkın, Erol Ergüder, Fatih Gülmez, Kani Öztürk, Muhittin Yılmaz, Nazif Aktaş, Selami Kurt, Seyfettin Dayan, Yusuf Avni Kabacaoğlu, Abdullah Şen, Abdülkadir Şeker, Bülent Özkan, Celal Sis, Erdoğan Soruklu, İlyas Candaroğlu, Murat Kılıç, Mustafa Çağlar Akgün, Ulvi Murat Atabay, Yaşar Yılmaz, Fatih Öztel, Ali Rıza Mete, Burak Keskin, İlker Öztürk, Nuri Polat, Önder Yılmaz, Selim Özkan, Sinan Dengiz, Şeref Polat ve Yılmaz Çiçek.Şüphelilerden Nazif Aktaş, daha önce FETÖ'nün önde gelen isimleri ve kurumlarının avukatlığını yapıyordu. Nuri Polat MHP'de FETÖ destekli muhalefetin başını çektiği iddia edilen Meral Akşener'in hukuk danışmanı, Erdoğan Soruklu ise Hrant Dink cinayetinde FETÖ'cü polislerin muhbiri olan sanık Erhan Tuncel'in avukatıydı.Tutuklanan avukatlardan Nazif Aktaş daha önce firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'yı savunuyordu. Erdoğan Soruklu, Dink cinayetinde FETÖ'cü polislerin sanığı Erhan Tuncel'in avukatıydı. Tutuklanan avukat Nuri Polat da listedeki bir başka önemli isim. Meral Akşener, Polat'tan hukuki danışmanlık aldığı iddialarını reddetti.Tutuklama kararında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunduğu; atılı suç, öngörülen ceza miktarı ve FETÖ soruşturmalarında birçok örgüt üyelerinin yurtdışında olduğu göz önüne alındığında haklarında tutuklama kararı verilen avukatlar için adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtildi. Bazı avukatların ise ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.