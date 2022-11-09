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    • 09.11.2022 10:08
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    • 09.11.2022 10:08
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    Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

    Türkiye’ye tehdit oluşturabilecek terör örgütlerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 12 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ederken diğer çatışma bölgelerinde irtibatlı olan örgüt mensuplarının da izini sürüyor.

    TEM ve İstibarat Şube Müdürüğü çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarını belirledikleri ve risk analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri devam ediyor.

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