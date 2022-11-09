HAVA DURUMU | Uzmanlardan uyarı! La Nina geliyor: İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek? | 11 Kasım 2022

Türkiye'de hava sıcaklıkları Kasım ayı ortalamasına göre; mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Soğuk havaların Aralık ayının ilk yarısından itibaren etkisini göstermesi beklenirken, uzmanlardan yıl başında itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın ülke genelinde yükünü artıracağı uyarısında bulundu. La Nina fenomeninin, Türkiye genelinde soğuk ve kar yağışlı bir havayı uzun bir dönem yaşatması bekleniyor.
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.