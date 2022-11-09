HAVA DURUMU | Uzmanlardan uyarı! La Nina geliyor: İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek? | 11 Kasım 2022

Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor. Aslında bu hafta oldukça yağışlı ve soğuk havayı bekliyorduk fakat bu yüksek basınç buna pek izin vermiyor. Dolayısıyla kuzeydeki soğuk havalar buraya pek dokunamıyor" dedi.

ÇOK CİDDİ VE ETKİLİ KAR YAĞIŞLARI BEKLİYORUZ

Kasım ayının 14'ü veya 15'i gibi Sibirya dan soğuk ve yağışlı sistemin gelmesini beklediklerini dile getiren Dr. Bozyurt açıklamalarını şöyle sürdürdü:

YILIN İLK KAR YAĞIŞLARI

"Sibirya'dan gelen bu soğuk ve yağmurlu sistem Türkiye'de gerçekleşecek hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Kuzey ve iç kesimlerde yaklaşık hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arası düşecek. Ama aynı zamanda yılın ilk kar yağışları şehir merkezlerinde gerçekleşecek. Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek.