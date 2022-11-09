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    • 09.11.2022 10:21
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    HAVA DURUMU | Uzmanlardan uyarı! La Nina geliyor: İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek? | 11 Kasım 2022

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Uzmanlar mega kent İstanbul'a düşecek ilk kar için tarih verirken, La Nina kışı için uyarıda bulundu. Uzmanlar Kasım ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Aralık ayında etkisini kaybetmesi yılbaşından itibaren La Nina kışı olarak nitelendirilen soğuk hava dalgasının etkili olmasının beklendiği uyarısında bulundu. Peki La Nina fenomeni nedir?

    Uzmanlardan uyarı! La Nina geliyor

    Türkiye'de hava sıcaklıkları Kasım ayı ortalamasına göre; mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Soğuk havaların Aralık ayının ilk yarısından itibaren etkisini göstermesi beklenirken, uzmanlardan yıl başında itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın ülke genelinde yükünü artıracağı uyarısında bulundu. La Nina fenomeninin, Türkiye genelinde soğuk ve kar yağışlı bir havayı uzun bir dönem yaşatması bekleniyor.

    YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA HAKİM
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    KUZEY VE DOĞU BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI
    Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

    Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji uzmanı İstanbul'da yaşayanları uyardı!

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
        Ankara:         Parçalı ve çok bulutlu 16

        İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

            İzmir: Az bulutlu ve açık 22

            Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

            Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

                Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 16

                Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

                Erzurum: Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 7

                    Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 16

                    Ekim ayının bitmesi ve Kasım ayına girilmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğurken, kar yağışının ne zaman etkili olacağı da merak edilmeye başlandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Bozyurt, yaz günlerini anımsatan Kasım ayında hava sıcaklığının önümüzdeki hafta itibari ile sona ermesinin beklendiğini kaydetti.

                    YURT GENELİNDE SOĞUK HAVA DALGASI
                    Dr. Bozyurt, sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ve önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünün soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin tahmin edilğini dile getirdi.

                        Dr. Bozyurt, "Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti.
                        Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor.

                        Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor.

                        Bu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihleri değişti. Bu sene yaklaşık bir hafta 10 gün erkene alındı.

                            Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor. Aslında bu hafta oldukça yağışlı ve soğuk havayı bekliyorduk fakat bu yüksek basınç buna pek izin vermiyor. Dolayısıyla kuzeydeki soğuk havalar buraya pek dokunamıyor" dedi.

                            ÇOK CİDDİ VE ETKİLİ KAR YAĞIŞLARI BEKLİYORUZ
                            Kasım ayının 14'ü veya 15'i gibi Sibirya dan soğuk ve yağışlı sistemin gelmesini beklediklerini dile getiren Dr. Bozyurt açıklamalarını şöyle sürdürdü:

                            YILIN İLK KAR YAĞIŞLARI
                            "Sibirya'dan gelen bu soğuk ve yağmurlu sistem Türkiye'de gerçekleşecek hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Kuzey ve iç kesimlerde yaklaşık hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arası düşecek. Ama aynı zamanda yılın ilk kar yağışları şehir merkezlerinde gerçekleşecek. Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek.

                            Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek. Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.

                            "LA NİNA KIŞI TAM OLARAK ETKİSİNİ GÖSTERECEK"
                            Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.

                                EN FAZLA O BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK
                                Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek."

                                İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?
                                İstanbul'a düşecek kar için tarih veren Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, "Bu ay yağış gözükmüyor ama soğuklar artacak kuraklık devam edecek. Aralık ayında yağışların az olacağını görüyoruz. Ocak ayında ve şubat aylarında kar yağışları görülebilir. Mevsim normamallerinin altında soğuklar etkili olacak.

                                İstanbul'da kar yağışı zulüm demek. Denizlerimiz sıcak, kutuplar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle, kutuplar buz biriktiriyor, bu soğuk havanın Sibirya üzerinden Türkiye'ye akması demek, bu da İstanbul'a kar getirecek." dedi.

                                Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji uzmanı İstanbul'da yaşayanları uyardı!

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                                Uzmanlardan uyarı! La Nina geliyor
                                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Uzmanlardan uyarı! La Nina geliyor: İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek? | 11 Kasım 2022
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