İsveç Başbakanı Kristersson Stockholm'de sakladığı FETÖ'cülerin bombaladığı Gazi Meclis'i ziyaret etti

Meclisin teröre on binlerce kurban veren bir halkın temsilcisi olduğunu ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

"Her milletvekilimizin ya ailesinde ya yakın çevresinde ya da seçmenleri arasında teröre kurban vermiş birileri vardır. FETÖ'nün kalkıştığı darbenin Meclis binamızda yol açtığı yıkımı biraz sonra bizzat göreceksiniz. İlgili kurumlarımızın hem Finlandiya'nın katılımıyla üçlü düzeyde hem de ikili olarak bir araya gelerek Muhtıra'da yer alan konularda çalışmalar yaptığını biliyorum. Bu çalışmaların somut sonuçlar getirmesini bekliyoruz. Meclisimiz onay sürecinde Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini değerlendirecektir."