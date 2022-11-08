İsveç Başbakanı Kristersson Stockholm'de sakladığı FETÖ'cülerin bombaladığı Gazi Meclis'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve beraberindeki heyeti Başkanlık Divan Salonunda kabul etti.
11 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde Başbakan seçilen Kristersson'u tebrik eden TBMM Başkanı Şentop, yeni İsveç Hükümetine de başarılar diledi.
Şentop, Kristersson'un Türkiye-İsveç ilişkilerini geliştirme yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını, bu kararlılığın parlamentolararası ilişkilere de yansıması temennisinde bulundu.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları sonrasında Parlamento Başkanları olarak 7 Eylül'de çevrim içi üçlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şentop, 24 Ekim'de Zagreb'te Kırım Platformu 1. Parlamenter Zirvesi marjında İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Birinci Başkanvekili Antti Rinne ile ortak toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.
"İSVEÇ'İN SOMUT ADIMLAR ATARAK BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİNE SON VERMESİNİ BEKLİYORUZ"
İsveç Hükümetinin Üçlü Mutabakat Muhtırasıyla altına imza atılan taahhütlerle bağlı olduğuna dair açıklamalarını memnuniyetle takip ettiklerini kaydeden Şentop, "Muhtıra'da kayıtlı taahhütler açık ve nettir. Muhtıra, bize bir yol haritası sunmaktadır. Bu yol haritası üzerinde ilerleme sağlanan alanlar mevcuttur; bunları olumlu buluyoruz. Örneğin, savunma sanayindeki kısıtlamaların kaldırılması Meclisimizin İsveç'in NATO üyeliğine dair değerlendirmesinde olumlu hanede yer alacaktır. Ancak kabul etmek gerekir ki; daha atılacak epey adım var." değerlendirmesinde bulundu.