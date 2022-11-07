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    • Güncel
    • 07.11.2022 12:44
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    • 07.11.2022 12:44
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    Kars-Erzurum arası ulaşım 25 dakikaya iniyor! Dev proje hizmete açıldı

    Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kars'ta hizmete açılan Karakurt-Horosan Yolum Taşlı Güney-2 Viyadüğü ile Kars-Erzurum arası ulaşım süresinin 25 dakikaya indiğini duyurdu.

    O iki il arasında ulaşım 25 dakikaya iniyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden bugün Kars'ta hizmete açılacak olan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarının görsellerini paylaştı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Kars - Erzurum arasında, yolculuk süresini 46 dk'dan 25 dk'ya indiren Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarını bugün hizmete açıyoruz.

    Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor!" ifadeleri kullandı.
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    Haberler Güncel Kars-Erzurum arası ulaşım 25 dakikaya iniyor! Dev proje hizmete açıldı
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