Kars-Erzurum arası ulaşım 25 dakikaya iniyor! Dev proje hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden bugün Kars'ta hizmete açılacak olan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarının görsellerini paylaştı.