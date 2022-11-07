Bakan Akar'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması: Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiler





"BÖLGENİN İSTİKRAR VE BARIŞA KAVUŞMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Bakan Akar, bölgenin istikrara kavuşması için iki ülkenin de elinden geleni yaptığını kaydederek, "Ateşkesten sonra Ruslar ile birlikte ortak çalışma sürüyor. Yapılan faaliyetler çerçevesinde bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tesis edilen mekanizmalar var, bu mekanizmaların hayata geçirilmesi ile bölgenin bir an önce istikrara, barışa kavuşması için elimizden gelen neyse biz ve Azerbaycan yaptı, yapmaya da devam ediyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte Ermenistan'a uzatılan barış elinin Ermenistan tarafından önce anlaşılması, sonra gereğinin yapılmasının çok önemli olduğunu herkesin görmesi lazım, öncelikle de Ermenistan'ın. Azerbaycan-Ermenistan sınırında 40 kişilik bir misyon duruyor, peki bunlar şu ana kadar deredeydi, bunun cevabı yok. Biz güçlü olmak durumundayız, hazırlıklı olmak durumundayız. Biz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için her türlü çabayı destekliyoruz. Fakat çözümsüzlüğü körükleyen bazı girişimler var, bunlara karşı durduğumuzu herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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