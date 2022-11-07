Canlı yayında Mehmet Sevigen’den CHP’lilere uyarı: Meral Akşener'in vicdanı yok CHP'nin kuyusunu kazıyor! Akşener'i ABD ikna ediyor...

CHP Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen A Haber ekranlarından yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu.
Sevigen Meral Akşener'in ABD ilişkisine değinerek CHP'lilere uyarıda bulundu.
Mehmet Sevigen'den CHP'lilere uyarı: Akşener'in vicdanı yok CHP'nin kuyusunu kazıyor! VIDEO
"MERAL AKŞENER'E GÜVEN OLMAZ"
İşte Sevigen'in sözlerinde öne çıkanlar:
Meral Akşener CHP'den oy alma peşinde. CHP'nin kuyusunu kazmak istiyorlar. Meral Akşener'e güven olmaz CHP içindekiler sakın Akşener'e güvenmesin.
"AKŞENER'İN VİCDANI OLDUĞUNA İNANMIYORUM"
CHP Akşener'e 15 vekil vermeseydi İYİ Parti ne yapacaktı? Vefa bilene verilir bu vekiller. Siyasetçinin vicdanı yoksa işbirliği yapılmamalı. Akşener'in vicdanı olduğuna inanmıyorum.
"AKŞENER VE İYİ PARTİ CHP'LİLERİ DÖVÜYOR"
CHP ile adeta mücadele ediyor. Bizim CHP'liler de parti içinde seyrediyor. Akşener ve İYİ Parti CHP'lileri dövüyor. İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyor. Bunu içime sindiremiyorum.