Canlı yayında Mehmet Sevigen’den CHP’lilere uyarı: Meral Akşener'in vicdanı yok CHP'nin kuyusunu kazıyor! Akşener'i ABD ikna ediyor...





"AKŞENER'İN VİCDANI OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

CHP Akşener'e 15 vekil vermeseydi İYİ Parti ne yapacaktı? Vefa bilene verilir bu vekiller. Siyasetçinin vicdanı yoksa işbirliği yapılmamalı. Akşener'in vicdanı olduğuna inanmıyorum.



"AKŞENER VE İYİ PARTİ CHP'LİLERİ DÖVÜYOR"

CHP ile adeta mücadele ediyor. Bizim CHP'liler de parti içinde seyrediyor. Akşener ve İYİ Parti CHP'lileri dövüyor. İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyor. Bunu içime sindiremiyorum.