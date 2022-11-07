Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.11.2022 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2022 01:50
    ABONE OL

    Belediyeciliğin kalbi Turkuvaz Medya'da attı! A Haber Anadolu'nun sesi oldu: Başkan Erdoğan'dan altın değerinde tavsiyeler

    Son dakika haberi! A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın kendisine 4 başlıkta tavsiyeler verdiğini belirten Fatma Şahin, "1. insandı. Bu çok önemli siz şehri eminsiniz oradaki canlar size emanet. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın medeniyetinden geliyoruz. 2. bilgi oldu. Zaman ve finans ise diğer unsurlardı. İşte bu 4 unsuru yönetebildiğiniz zaman her şey oluyor" ifadelerini kullandı. "21.Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler" konulu panelde konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, "1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile beraber o asık suratlı devlet yerine merhamet kapısını açan başka bir sivil toplum geldi." dedi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Geçmişte sesimizi duyuramıyorduk" diyerek Anadolu'nun sesi olduğu için Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti.

    takvim.com.tr
    Belediyeciliğin kalbi Turkuvaz Medya’da attı!

    A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.

    A Haber Spikeri Erkan Tan'ın moderatörlüğünü yaptığı "21.Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler" konulu panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı – ABB AK Parti Grup Başkanı Vekili Murat Köse, Esenler Belediye Başkanı – İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu konuşmacı olarak katıldı.


    4 MADDEDE BELEDİYECİLİK
    Başkan Erdoğan'ın kendisine 4 başlıkta tavsiyeler verdiğini belirten Fatma Şahin, "1. insandı. Bu çok önemli siz şehri eminisiniz oradaki canlar size emanet. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın medeniyetinden geliyoruz. 2. bilgi oldu. Zaman ve finans ise diğer unsurlardı. İşte bu 4 unsuru yönetebildiğiniz zaman her şey oluyor." dedi.

    Şahin'in açıklamalarından satır başları;

    "Öncelikle Turkuvaz Grubu'na Türkiye Yüzyılı Yeni Nesil Belediyeciliğini konuşmak için bizi bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Artık kalkınma yerelde başlıyor. Demokrasi yerelde başlıyor. Biz geçtiğimiz cumartesi günü en güzel örneğini gösterdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'e geldi yerel kalkınmanın ne olduğunu yerel ile Ankara arasında iletişim güven esaslı olunca nasıl şehrin geliştiğini gördük. Sağlıklı büyüme çok önemli.

    Şehirler vücutlara benzer. Nasıl ki vücudun sağlığı için yapılması gerekenler varsa şehirler içinde durum böyledir. Suyu akıtmanız gerekir, ulaşımı çözmeniz gerekir. Temel ihtiyaçları karşılamanız gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında attığı o tohum Türkiye Yüzyılı Yeni Nesil Belediyeciliğine dönüştü. Bu ekibin bir parçası olmak ve vuna şahit olmak beni çok mutlu ediyor.

    Ben bir mühendisim, İTÜ bana hocalarımın öğrettiği ilk şey; ölçmediğiniz hiçbir şeyi düzeltemezsiniz, izlemediğiniz hiçbir şeyi çözümleyemezsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni belediye başkanı olarak gönderdiği zaman "Fatma Başkanım 4 şeyi iyi yapman lazım." dedi. 1. insandı. Bu çok önemli siz şehri eminisiniz oradaki canlar size emanet. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın medeniyetinden geliyoruz. 2. bilgi oldu. Şimdi bütün dünya bilgi ekonomisi diyor. Buna bana sayın Cumhurbaşkanım 2014 yılında söyledi. Bilgiyi yöneteceksin.

        Zaman ve finans ise diğer unsurlardı. İşte bu 4 unsuru yönetebildiğiniz zaman her şey oluyor. Bugün olan yarın bitiyor. Aldığımız nefesi bir daha vereceğimizin garantisi yok. Bizim için arkamızda ne bıraktığımızın önemi çok fazla. Bizim ekibimiz insanlığa faydalı olmanın peşinde. Biz bunu başardık.

        Ben aynı zaman Belediyeler Birliği Başkanıyım. Paris Belediye Başkanı beni davet etti. O belediye başkanı bana, "Dünya kaotik bir dönemden geçiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir Gaziantep modeli oluşturmuşsunuz. Bunu bize anlatın" dedi. İşte biz bunları dedirtmeyi başardık. Avrupa'nın Yatırım Bankası bizi "Yeşil Şehir" yaptı. Biz 2014 yılında İklim Master Planı hazırladık. Yerel uygulama vatandaşa en hızlı dokunan uygulama. Bu Yeşil Şehir adımımız ispatı olan bir durumdur."

        "BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI BAŞKAN ERDOĞAN'IN DÖNEMİYLE BİRLİKTE DEĞİŞTİ!"

        94 yılı ve sonrasında yaşanan dönüşümü anlatan Göksu, "Ancak 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile beraber o asık suratlı devlet yerine merhamet kapısını açan başka bir sivil toplum geldi." dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'LA DEĞİŞTİ
        Göksu ise, "Belediyecilik bu işin nesnesi. Bu işin öznesi şehir ve insan. Türkiye'nin siyasi tarihine baktığınızda belediye dediğinizde aslında devletin başka bir asık suratını temsil eden bir yapıydı. Ancak 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile beraber o asık suratlı devlet yerine merhamet kapısını açan başka bir sivil toplum geldi. Artık belediye bir kamu kolu olmaktan çıkıp adeta büyük bir organizasyonla sivil toplum kurulu haline geldi. Bugün belediyeciliğin geldiği nokta fıtrat belediyeciliğidir." ifadelerini kullandı.


        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde flaş açıklamalarda bulundu.

        Bakan Karaismailoğlu, "İyi belediyecilik iyi bir planlamadan geçiyor." dedi.

        Karaismaioğlu'nun açıklamalarından satır başları;
        Uzman kadrolarla şehrin sorunlarını bugünden tahmin etmek zorundasınız ki, o sorunlar yaptığınız çözümlerle ortadan çıkaracaksınız. Hem belediyelerde kazanmış olduğumuz tecrübe, hem de AK Parti kadrolarının tecrübesi sayesinde biz iyi planlamalar yaparak, önceden tespit ettiğimiz yatırımlarla vatandaşımızın sorun yaşamamasına gayret ediyoruz. Bunda da çok başarılı olduk.

        Dünyadaki kentleşme nüfusu ve ulaşım ihtiyacı artıyor. Artan sorunlara bugünden çözüm bulmamız gerekiyor. Özellikle şehirleşmenin artışıyla kentsel nüfus artacak. Kentsel hareketlilik artınca yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına olan önlemler de artıyor. Özellikle büyükşehirlerin en önemli görevi kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi kurmak ve geliştirmektir. İstanbul'da 270 kilometre raylı sistem hattı var. Olmasaydı ulaşım ihtiyacını nasıl karşılayacaktı vatandaşlarımız. Özellikle raylı sistemler konusunda yatırım yapmak lazım.



            Yaptığımız yatırımlara karşı çıkıyorlar. 1973'te Çengelköy'de eylem yaptılar. Aynı hikayeler. 1960'larda vatan caddesi yapıldığında buraya uçak mı inecek diye zihniyet. 1973'de köprü açılınca o dönemki başbakan mühendisler odasından kovuldu, köprüyü açtığı için. Hem yatırım yapıyoruz, milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz, bir taraftan muhalefetle uğraşıyoruz. 15 Temmuz şehitler köprüsünden 200 bin araç geçiyor. Devletin planlaması gerekiyor. Çünkü devlet gelişmeleri görüyor. 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldı. 240 bin araç geçiyor. Bu da yetmedi, planlı bir şekilde yatırım yapmak zorundayız. Avrasya tüneli geldi. 60 bin araç geçiyor. Marmaray'dan geçen hafta 1 milyon671 bin vatandaşımız kullandı. Müthiş rakamlar bunlar. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. O da yetmedi Yavuz Sultan Selim Köprüsü geldi. 120 bin araç geçiyor. Bunlar olmasaydı ne olurdu? Kitlenir kalırdık.


            Yıllar önce Taksim'de Gezi olayları vardı. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen gruplar, şantiyemizi yaktı. Üçüncü köprüyü, İstanbul havalimanını yapmayın dediler. Dünyanın gıptayla baktığı İstanbul Havalimanında devletin cebinden bir kuruş çıkmadı. Üstüne milyarlarca lira gelir getirdi. Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

            İstanbul'da diğer yatırımlar olmasaydı, iki tane köprü olsaydı İstanbul kitlenir kalırdı. Türkiye vatanını milletini seven kadrolarla büyüyor. Minimum masraf maksimum kazançla bu yatırımları yaptık ve ülkemizin önünü açtık. Son yirmi yıldır planlı bir şekilde büyüyoruz. Tam 183 milyar dolarlık planlı bir şekilde yatırımlarımızı yaptık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Yılda 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık.



            Demir yolları yatırımları, 1950'leerden 2002 yılına kadar hiçbir yatırım yapılmadı. 2002 yılından sonra tüm demir yollarımızı yeniledik. 13 bin 100 kilometrelik demir yolu işletmeciliği yapıyoruz. Hava yolumuzu alt yapımızı tamamladık. 57'ye çıkardığımız havalimanı sayısı, yolcu sayısını 30 milyondan 210 milyona çıkardık. Haberleşme alt yapımızla bugünün ihtiyaçlarını karşılıyoruz ama önümüze gelecek ihtiyaç ve kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için devam ediyoruz.

            Ulaştırma sektörüne yatırım yaptığınızda üretimde tam 10 kat etki sağlıyorsunuz. Milli gelire 6 kat etki sağlıyorsunuz. 183 milyar dolarlık yatırım karşılığında 1 trilyon 138 milyar dolar üretime etkimiz olmuş. 548 milyar dolar da üretime etkimiz olmuş. Bu yatırımlar sayesinde 1 milyon kişiye de istihdam sağıyoruz. Bundan sonra da büyük hedeflerimiz var. 2053 yılına kadar bütün planlamalarımızı yaptık.



            28 bin 500 kilometrenin üzerine çıkardığımız bölünmüş yol yapacağımız yatırımlarla birlikte 38 bin kilometreye çıkartacağız. 13 bin 22 kilometrenin üzerinde olan demiryolu hattını 28 bin 600 kilometreye çıkartacağız. 57 olan havalimanı 61'e çıkartacağız. Liman sayısını 217'den 255'e çıkartacağız.

            183 milyar dolarlık yatırım 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırımla milli gelire 1 trilyon dolarlık katkımız olacak. Yine üretime 2 trilyon dolarlık katkımız olacak. İstihdama 28 milyon kişi katkımız olacak. 8 olan hızlı trene sahip ilimizin sayısı 52'ye çıkacak. Yıllık demir yolu yolcu sayısı 19. 5 milyon, 270 milyona çıkacak. Yapacağımız yatırımlarla hava yolu yolcu sayısını 344 milyona çıkartacağız. Demiryoluyla taşıdığımız yük miktarını 38 milyondan 444 milyona ulaştırmak için planlamalarımız yaptık.



                Türkiye genelinde neler yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı. Yüz yıllık planlar yapıyoruz. Bunun arkasında güçlü irade lazım. Güçlü liderimiz olmasaydı bunu aklımızdan bile geçiremezdik.

                YAPILMASIN DEDİKLERİ KÖPRÜLER
                Yazın bazı günlerde 80 bin aracın Osmangazi Köprüsü'nü kullandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bugün ihtiyacın yüzde 70'ini karşılayamayacaktı. Bu araçlar feribotlara akın edecekti. Siz istediğiniz kadar feribot koyun 70 bin araç o seyahatı yapamayacaktı. Seyahatler çileye dönüşecekti. " dedi.

                Anadolu'nun ihtiyacı olan işler de yapıyoruz. Malatya'yı ve Elazığ'ı birleştirdik. Yolculuklar keyfe dönüştü. Türkiye'nin Doğusu ile Batısı fark etmiyor. Ne ihtiyaç varsa o projeler yapılıyor. Çamlıca Kulesi, dünyada 100 tane radyoya hizmet veren tek kule. Lojistik olmazsa olmaz. Denizlerdeki yatırımlarımız çok önemli. Kanal İstanbul'da Türkiye'nin ihtiyacı olduğu için, boğaz geçişlerinde sorunu azaltmak için devletimiz tarafından master planı çerçevesinde planlanmış bir projedir. Neye ihtiyaç varsa güçlü irade sayesinde planlanıyor. Karadeniz'de 3 milyon metre karelik bir alan denize dolgu yapılarak ender bir proje oldu. Çanakkale Köprüsü'nden devletin kasasından tek kuruş çıkmadı. Bir mühendislik harikası. Gurur verici işler.

                Şehirlerimize de trafik sıkışıklığını azaltacak destekler veriyoruz. Gaziray da Gaziantep'e nefes aldıracak gurur verici bir projeydi.

                Gaziantep'te hizmete giren GAZİRAP projesine değinen Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Kapıkule'den bu trene binen bir vatandaşımızın, Gaziantep'e kesintisiz ulaşım sağlaması için çalışıyoruz. İstanbul, Ankara, Konya, Karaman, Mersin ve Gaziantep'e kadar uzanan hatta hummalı bir çalışma var. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu kesintisiz hızlı demir yolu ağını tamamlamış olacağız" dedi.

                İstanbul Havalimanı-Zincirlikuyu metro hattına yönelik çalışmaların da sürdüğüne işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Sinyalizasyon sertifikası almak için çalışıyoruz. Bağımsız kuruluşlar şu anda testleri yapıyor. Tamamlandıktan sonra İstanbul Havalimanı-Zincirlikuyu metro hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabı bu ay sonunda ya da aralık başında devreye alacağız. Ayrıca Başakşehir'den başlayıp Çam Sakura Hastanesine kadar giden metro hattını da yıl bitmeden hizmete alınması planlanıyor" açıklamasında bulundu.

                Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da ise AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nda artık son aşamaya geldiklerini belirterek, "2023'ün ilk aylarında AKM-Gar-Kızılay metrosunu açıp önemli bir ihtiyacı Ankara'da gidermiş olacağız" dedi.

                    "TURKUVAZ'I ANADOLU'NUN SESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"
                    "Yenilenen ve Büyüyen Şehirler" konulu panelde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Turkuvaz Medya'ya Anadolu'nun sesi olduğu için teşekkür etti.

                    Sayan yerli ve millilik vurgusu yaptığı konuşmasında, "Daha önce gerçekten sesimiz çıkmıyordu. Anadolu'daki bir belediye başkanının televizyonlarda kendisini anlatması imkanı yoktu. Konuşacak adam vardı ama yayınlayacak kurum yoktu. Sizin gibi kurumlar bizim sesimiz oldu. Sizi Anadolu'nun sesi olarak görüyoruz. Yıllarca bizi dışladılar, bizi görmezden geldiler. O dağlar o taşlar memleketimizin güzel köşeleri tanıtılırdı. Ağrı dönerini tescil ettik, dünyaya gitmesini istiyoruz. Mersin'den Adana'dan 30-40 tır meyveler dağılıyorsa, hayvancılığın merkezi olan Ağrı'dan neden tırlar çıkmasın? Şehir içindeki bütün ahırları 2 katrilyonluk bir yatırımla büyük bir hayvancılık merkezi haline getiriyoruz. Biz bunları yaparken birileri İstanbul'da temel atmama törenleri yapıyor, bizden daha çok konuşuluyor. Bunlar devletin paraları. Terör örgütleri var diye yıllarca o bölgeleri istismar ettiler. Bir annenin çocuğunun dağa gitmesi ne kadar büyük bir acı. Demokrasi havarisi kesilen insanlar bunlara sessiz kaldılar. Şimdi bölgenin çocukları hareketlendi, o ateş bunları yakacak. Diyarbakır annelerinin başlatmış olduğu o sevda, o aşk, o terörden uzaklaştırma modeli bunları yakacak. O yüzden Türkiye'nin bakanını emniyetini hedefe koyarlar. Berat Albayrak yerli ve milli bir maliye bakanıyken neden hedef haline geldi? Bütün milli ve yerlileri kaybetmemiz için bize saldırıyorlar. İHA-SİHA'lara saldırıyorlar. Bütün bunları biz yapıyoruz da ABD bunlara değil de bunlara karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na destek veriyor? Kalkınma sadece parayla olmaz zihinsel bir dönüşüm de gerekli. Biz Türkiye için kalbimiz çarpıyor dediğimizde bunu başarırız." dedi.

                    Turkuvaz Medya'ya teşekkür: "Anadolu'nun sesi"



                    ŞEHİRLERİN KALKINMASI İÇİN 5 TEMEL UNSUR
                    Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise belediyeciliğin 5 temel ana unsuru olduğunu vurguladı. Bir şehirde olmazsa olmazları sıralayan Yüce, şu ifadeleri kullandı:

                    "Değerli katılımcılar, kıymetli izleyenler… Malumunuz üzerine 2019 yılından itibaren Sakarya Büyükşehir Belediyesinde hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Her geçen gün büyüyen bir Türkiye, büyüyen bir millet, her geçen gün dünyada kendisinden söz ettiren bir ülkeye ve lidere sahibiz. Göreve başladığımız günden bu yana, gerek geçmiş icraatları gerek yenilikçi ve ileri görüşlü tavrımızı her daim canlı tuttuk. Sakarya BB olarak altyapıda, sağlıkta, eğitimde ve sporda ve birçok alanda çalışmalarımızı büyük bir heyecanla büyük bir gayretle sürdürmeye devam ediyoruz. Bir şehrin ciddi manada farkındalık oluşturması, marka olması, diğer şehirlerle mücadele etmesi için 5 ana madde üzerinde yoğunlaşması lazım. Birincisi altyapı olmadan şehir olmaz, üstyapı olmadan şehir olmaz. Eğitim ile yerel yönetim entegrasyonu sağlamıyorsa o şehir fark oluşturamaz. Bir şehirde sizin ekonomik olarak ama tarımsal, ama sanatsal turizm, ticaret gibi kendisinden isim olarak bahsettirmiyorsa o şehir kalkınma modelini yakalamış diyemeyiz. Şehir dediğiniz zaman spor şart. Eğer sporu siz temel olarak almıyorsanız, tekrar büyüme kalkınma kendinden bahsetme imkanına sahip olamazsınız. Bizler de bu 5 temel üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 2021 yılında uluslararası bisiklet birliği tarafından dünyada nadir birkaç şehre nasip olan unvanı Sakarya'da almıştır ve bisiklet şehri olmuştur. Dünyada 1 numara bir stada sahip olduk. Bu bisiklet vadisinde 3 senedir şampiyonalar yapılıyor. Ciddi bir çalışma gerektiriyordu."




                    BELEDİYECİLİKTE '1994' VURGUSU
                    Kapanış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, belediyecilik tarihinin 1994'de değiştiğine vurgu yaptı.

                    21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi!



                    Özhaseki, Başkan Erdoğan'ın belediye başkanlığının Türkiye'ye kazanımlarına vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

                    "Benim belediye başkanlığım 21 yıl sürdü. Sonrasında da bakanlık genel başkan yardımcılığı yaptım ama hep belediyelerle ilgili görev aldım. Avrupa'da belediyecilik çok eski bir tarihe dayanıyor. Sanayileşme sonrası zenginleşmeyle belediye teşkilatları kuruluyor. Bize geldiğimizde ülkemizde, hamiyet sahibi insanların yol yapmak su getirmek gibi yaptığı işlerken Tanzimat Fermanı ile yerel yönetim sözcüğü ortaya çıkar. Yeni olarak adlandırılır, 1930'lar başlar. Sol belediyelerin ideolojik tavırlarıyla karşı karşıya kaldı insanlar. Sol belediyeler o günlerde hizmetten ziyade işçileri nasıl örgütleriz diye düşünürler. Türkiye'de belirli tarihler vardır. 1946'yı kimse unutmaz, çok partili tarihtir. Belediyecilikte de bu tarih 1994'tür. Sayın cumhurbaşkanımız adaydı, kimseyi ayırmayacağız, hizmet edeceğiz diyerek başladık. AK Parti iktidar olunca, devlet yardımlarını gücünü de arkaya alınca marka şehirler oluşturduk. Hangi devlet dairesine işimiz düşse önümüzü kesiyorlardı. Bana kaç yüz dava açıldı, kaç yüz sene ceza istendi. 28 Şubat sürecini yaşadık, öyle kötülükler ettiler ki bize çalıştırmadılar bizi. Gerçekten hizmet ettik biz. AK Partili belediyeler olarak bir sloganımız var insanlığa hizmet edeceğiz. İki de mahlukata şefkat edeceğiz. Sonunda da tevazu.

                    1390 belediye var; 807'si AK Partili, 230 belediye MHP'li... Cumhur İttifakı'na ait 1037 belediye var, ülkenin yüzde 70'ine bizler hizmet ediyoruz. Girdiğimiz 4 seçimdir de 1. Partiyiz. Yüzde 44,5 oyumuz var. Vatandaşımız bize güveniyor bize oy veriyor. Yapmadıkları halde yapıyormuş gibi davrandıkları sosyal medya belediyeciliği başladı."

                    A Haber 21.Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nin açılışında konuşan A Haber Kanalı Haber Koordinatörü Metin Algül, belediyeciliğin, insanın devletle tanıştığı ilk makamlardan biri olduğunu söyledi.

                    İnsan odaklı belediyeciliğin önemine vurgu yapan Algül, eski ve yeninin karşılaştırıldığında belediyecilik hizmetinde tablonun daha net görüldüğüne işaret etti. Bu noktada halkın sesi olmak zorunda olduklarına vurgu yapan Algül, "İnsanımızı doğrudan etkileyen gelişmeleri görmezden gelemeyiz. Okuluna, işini gitmek isteyen İstanbullular'ın araç arızasında kilometrelerce yürümek zorunda kalmasına geniş yer ayırıyoruz. Bizler görüntüleri tarafsızca ekrana taşıyoruz. Halkın menfaati yayın ilkelerimizin ilk sırasında yer alıyor. Gücümüzü şevkimizi bu toprakların insanlarından alıyoruz" diye konuştu.

                        A Haber Spikeri Salih Nayman da Zirve açılış konuşmasında, A Haber olarak bu Zirve'yi gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirtti.

                        GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
                        A Haber 21.Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nin sponsorluğunu Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul Havalimanı, Koza Altın İşletmeciliği, Papara, Türk Telekom, Vakıf Leasing ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı üstlendi.

                        "Geleceğin Belediyeciliğinde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" konulu panele Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı katıldı.

                        "Yerel Yönetimlerde Spor" konulu panelin konuşmacıları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin.

                        "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar" konulu panelin konuşmacıları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı.



                        "Sosyal Belediyecilikte Turizm ve Gastronomi" konulu panelin konuşmacıları Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan.
                            Hangi Kredi
                            Haberler Güncel Belediyeciliğin kalbi Turkuvaz Medya'da attı! A Haber Anadolu'nun sesi oldu: Başkan Erdoğan'dan altın değerinde tavsiyeler
                                SON DAKİKA