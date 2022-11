Belediyeciliğin kalbi Turkuvaz Medya'da attı! A Haber Anadolu'nun sesi oldu: Başkan Erdoğan'dan altın değerinde tavsiyeler

"TURKUVAZ'I ANADOLU'NUN SESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Yenilenen ve Büyüyen Şehirler" konulu panelde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Turkuvaz Medya'ya Anadolu'nun sesi olduğu için teşekkür etti.

Sayan yerli ve millilik vurgusu yaptığı konuşmasında, "Daha önce gerçekten sesimiz çıkmıyordu. Anadolu'daki bir belediye başkanının televizyonlarda kendisini anlatması imkanı yoktu. Konuşacak adam vardı ama yayınlayacak kurum yoktu. Sizin gibi kurumlar bizim sesimiz oldu. Sizi Anadolu'nun sesi olarak görüyoruz. Yıllarca bizi dışladılar, bizi görmezden geldiler. O dağlar o taşlar memleketimizin güzel köşeleri tanıtılırdı. Ağrı dönerini tescil ettik, dünyaya gitmesini istiyoruz. Mersin'den Adana'dan 30-40 tır meyveler dağılıyorsa, hayvancılığın merkezi olan Ağrı'dan neden tırlar çıkmasın? Şehir içindeki bütün ahırları 2 katrilyonluk bir yatırımla büyük bir hayvancılık merkezi haline getiriyoruz. Biz bunları yaparken birileri İstanbul'da temel atmama törenleri yapıyor, bizden daha çok konuşuluyor. Bunlar devletin paraları. Terör örgütleri var diye yıllarca o bölgeleri istismar ettiler. Bir annenin çocuğunun dağa gitmesi ne kadar büyük bir acı. Demokrasi havarisi kesilen insanlar bunlara sessiz kaldılar. Şimdi bölgenin çocukları hareketlendi, o ateş bunları yakacak. Diyarbakır annelerinin başlatmış olduğu o sevda, o aşk, o terörden uzaklaştırma modeli bunları yakacak. O yüzden Türkiye'nin bakanını emniyetini hedefe koyarlar. Berat Albayrak yerli ve milli bir maliye bakanıyken neden hedef haline geldi? Bütün milli ve yerlileri kaybetmemiz için bize saldırıyorlar. İHA-SİHA'lara saldırıyorlar. Bütün bunları biz yapıyoruz da ABD bunlara değil de bunlara karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na destek veriyor? Kalkınma sadece parayla olmaz zihinsel bir dönüşüm de gerekli. Biz Türkiye için kalbimiz çarpıyor dediğimizde bunu başarırız." dedi.







ŞEHİRLERİN KALKINMASI İÇİN 5 TEMEL UNSUR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise belediyeciliğin 5 temel ana unsuru olduğunu vurguladı. Bir şehirde olmazsa olmazları sıralayan Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli katılımcılar, kıymetli izleyenler… Malumunuz üzerine 2019 yılından itibaren Sakarya Büyükşehir Belediyesinde hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Her geçen gün büyüyen bir Türkiye, büyüyen bir millet, her geçen gün dünyada kendisinden söz ettiren bir ülkeye ve lidere sahibiz. Göreve başladığımız günden bu yana, gerek geçmiş icraatları gerek yenilikçi ve ileri görüşlü tavrımızı her daim canlı tuttuk. Sakarya BB olarak altyapıda, sağlıkta, eğitimde ve sporda ve birçok alanda çalışmalarımızı büyük bir heyecanla büyük bir gayretle sürdürmeye devam ediyoruz. Bir şehrin ciddi manada farkındalık oluşturması, marka olması, diğer şehirlerle mücadele etmesi için 5 ana madde üzerinde yoğunlaşması lazım. Birincisi altyapı olmadan şehir olmaz, üstyapı olmadan şehir olmaz. Eğitim ile yerel yönetim entegrasyonu sağlamıyorsa o şehir fark oluşturamaz. Bir şehirde sizin ekonomik olarak ama tarımsal, ama sanatsal turizm, ticaret gibi kendisinden isim olarak bahsettirmiyorsa o şehir kalkınma modelini yakalamış diyemeyiz. Şehir dediğiniz zaman spor şart. Eğer sporu siz temel olarak almıyorsanız, tekrar büyüme kalkınma kendinden bahsetme imkanına sahip olamazsınız. Bizler de bu 5 temel üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 2021 yılında uluslararası bisiklet birliği tarafından dünyada nadir birkaç şehre nasip olan unvanı Sakarya'da almıştır ve bisiklet şehri olmuştur. Dünyada 1 numara bir stada sahip olduk. Bu bisiklet vadisinde 3 senedir şampiyonalar yapılıyor. Ciddi bir çalışma gerektiriyordu."