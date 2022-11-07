Belediyeciliğin kalbi Turkuvaz Medya'da attı! A Haber Anadolu'nun sesi oldu: Başkan Erdoğan'dan altın değerinde tavsiyeler

A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi.
A Haber Spikeri Erkan Tan'ın moderatörlüğünü yaptığı "21.Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler" konulu panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı – ABB AK Parti Grup Başkanı Vekili Murat Köse, Esenler Belediye Başkanı – İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu konuşmacı olarak katıldı.
4 MADDEDE BELEDİYECİLİK
Başkan Erdoğan'ın kendisine 4 başlıkta tavsiyeler verdiğini belirten Fatma Şahin, "1. insandı. Bu çok önemli siz şehri eminisiniz oradaki canlar size emanet. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın medeniyetinden geliyoruz. 2. bilgi oldu. Zaman ve finans ise diğer unsurlardı. İşte bu 4 unsuru yönetebildiğiniz zaman her şey oluyor." dedi.
Şahin'in açıklamalarından satır başları;
"Öncelikle Turkuvaz Grubu'na Türkiye Yüzyılı Yeni Nesil Belediyeciliğini konuşmak için bizi bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Artık kalkınma yerelde başlıyor. Demokrasi yerelde başlıyor. Biz geçtiğimiz cumartesi günü en güzel örneğini gösterdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'e geldi yerel kalkınmanın ne olduğunu yerel ile Ankara arasında iletişim güven esaslı olunca nasıl şehrin geliştiğini gördük. Sağlıklı büyüme çok önemli.
Şehirler vücutlara benzer. Nasıl ki vücudun sağlığı için yapılması gerekenler varsa şehirler içinde durum böyledir. Suyu akıtmanız gerekir, ulaşımı çözmeniz gerekir. Temel ihtiyaçları karşılamanız gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında attığı o tohum Türkiye Yüzyılı Yeni Nesil Belediyeciliğine dönüştü. Bu ekibin bir parçası olmak ve vuna şahit olmak beni çok mutlu ediyor.
Ben bir mühendisim, İTÜ bana hocalarımın öğrettiği ilk şey; ölçmediğiniz hiçbir şeyi düzeltemezsiniz, izlemediğiniz hiçbir şeyi çözümleyemezsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni belediye başkanı olarak gönderdiği zaman "Fatma Başkanım 4 şeyi iyi yapman lazım." dedi. 1. insandı. Bu çok önemli siz şehri eminisiniz oradaki canlar size emanet. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın medeniyetinden geliyoruz. 2. bilgi oldu. Şimdi bütün dünya bilgi ekonomisi diyor. Buna bana sayın Cumhurbaşkanım 2014 yılında söyledi. Bilgiyi yöneteceksin.