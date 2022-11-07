Başkan Erdoğan'dan anayasa düzenlemesiyle ilgili mesaj: Güçlü aile güçlü millet demek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu Gaziantep'te geçirdi. Dün, katıldığı 'Kadınlarla Büyük Türkiye' programında şu mesajları verdi:

Açılışını yaptığımız Gaziray'la birlikte Gaziantep çok çok önemli bir esere sahip oldu. Iraklar artık yakın oldu. Gaziantep, çok önemli bir zenginliğe sahip oldu.

Gaziantep yılda 12 milyar dolarlık ihracatla Ankara'yı geçmiş durumda...

Kadın hareketi noktasında da, gönül coğrafyası anlamında da, insanlık dersi anlamında da Gaziantep bir başka noktada. İnşallah başarılarının devamını diliyorum.

Türkiye'de anayasadan yasalara kadar kadınlarımızı güçlendirirken aslında ülkemizin potansiyelini de arttırıyoruz.

İşte şimdi başörtüsünü sağlama alırken aile konusunu da bir zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyelim. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Zayıf aile güçlü milleti zayıflatır.

Buna fırsat vermemek için ortak çalışma önerisinde bulunduk. Muhalefet bundan endişe etmiş. Bunda korkulacak bir şey yok. Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.