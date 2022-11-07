Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan anayasa düzenlemesiyle ilgili mesaj: Güçlü aile güçlü millet demek

    Başkan Erdoğan, dün ‘Kadınlarla Büyük Türkiye’ programına katıldı. Anayasa düzenlemesiyle ilgili önemli mesajlar paylaştı. “Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz” açıklaması yaptı.

    Güçlü aile güçlü millet demek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu Gaziantep'te geçirdi. Dün, katıldığı 'Kadınlarla Büyük Türkiye' programında şu mesajları verdi:
    Açılışını yaptığımız Gaziray'la birlikte Gaziantep çok çok önemli bir esere sahip oldu. Iraklar artık yakın oldu. Gaziantep, çok önemli bir zenginliğe sahip oldu.
    Gaziantep yılda 12 milyar dolarlık ihracatla Ankara'yı geçmiş durumda...
    Kadın hareketi noktasında da, gönül coğrafyası anlamında da, insanlık dersi anlamında da Gaziantep bir başka noktada. İnşallah başarılarının devamını diliyorum.
    Türkiye'de anayasadan yasalara kadar kadınlarımızı güçlendirirken aslında ülkemizin potansiyelini de arttırıyoruz.
    İşte şimdi başörtüsünü sağlama alırken aile konusunu da bir zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyelim. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Zayıf aile güçlü milleti zayıflatır.
    Buna fırsat vermemek için ortak çalışma önerisinde bulunduk. Muhalefet bundan endişe etmiş. Bunda korkulacak bir şey yok. Aileyi en güçlü şekilde ayakta tutacak bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.



    GÖZLER KABİNEDE
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine'yi toplayacak. Gündemin ana maddesi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek. İşçi, memur ve emeklilere yılbaşında yapılacak zam görüşülecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi hakkında bilgi verecek.

    Başkan Erdoğan, dün de Gaziantep'teki programlarına devam etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Londra’da hayat pahalılığına isyan
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan anayasa düzenlemesiyle ilgili mesaj: Güçlü aile güçlü millet demek
        SON DAKİKA