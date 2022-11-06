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    • Güncel
    • 06.11.2022 19:20
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    • 06.11.2022 19:35
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    Başkan Erdoğan'dan engelleri aşan kahraman Sevilay Öztürk'e övgü dolu sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te 'Kadınlarla Büyük Türkiye' programında önemli açıklamalarda bulundu. Aile düzenlemesine vurgu yapan Başkan Erdoğan, programda çok özel konuklarlar da bir araya geldi. En dikkat çeken isimlerden biri olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde kazandığı bronz madalya ile, Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında tarihinin ilk madalyasını getirmiştir olan Sevilay Öztürk'tü. Çok özel anların yaşandığı programda Başkan Erdoğan genç sporcu için övgü dolu sözler söyledi.

    Engelleri aşan kahraman!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te 'Kadınlarla Büyük Türkiye' programında önemli açıklamalarda bulundu. Aile düzenlemesine vurgu yapan Başkan Erdoğan, programda çok özel konuklarlar da bir araya geldi.

    MİLLİ SPORCUYA ÖVGÜ DOLU SÖZLER| VIDEO

    MİLLİ SPORCUYA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
    En dikkat çeken isimlerden biri olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde kazandığı bronz madalya ile, Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında tarihinin ilk madalyasını getirmiştir olan Sevilay Öztürk'tü. Çok özel anların yaşandığı programda Başkan Erdoğan genç sporcu için övgü dolu sözler söyledi.



    BALIKTAN ALDIĞI İLHAMLA YAPIYOR
    Başkan Erdoğan sahneye çıkan milli sporcuya övgü dolu sözler söyledi. Başkan Erdoğan, "Hocam bu varya bu felaket felaket. Neler yapıyor neler. Biz iki kol, ayakla yapamadığımızı balıktan aldığı ilhamla yapıyor." dedi.



    BURADA OLMAKTAN ÇOK GURURLUYUM
    Açıklamalarda bulunan Sevilay Öztürk, "Hepinize merhaba. Cumhurbaşkanım hoş geldiniz tekrardan. Ben burada olmaktan çok gururluyum. Tekrardan teşekkür ediyorum. 6 yaşında yüzmeye başladım, 12 yaşında Rio Paralimbik Oyunları'na katılan en geç sporcuydum. Şu an 19 yaşındaydım. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor."



        CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZ VERDİM
        "2020 Paralimbik Oyunları'nda 3. madalyası aldım ve Başkanımıza söz vermiştim. 1'lik istemişti ama 3'lük ile geldim. İnşallah oda olur. Avrupa Şampiyonası'nda 4 tane madalya ile Türkiye'ye bir ilk getirdim. İlkleri ben yaşatıyorum inşallah olimpiyatlarda, 2024 Paris'te Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim, tek bir madalya ile değil çift madalyayla gelmeyi düşünüyorum.



        SEVİLAY ÖZTÜR KİMDİR?
        S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarışır. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde kazandığı bronz madalya ile, Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında tarihinin ilk madalyasını getirmiştir.



        İLK YILLARI
        28 Kasım 2003'te Kahramanmaraş'ta doğdu. Babası Bülent Öztürk, annesi Hülya Öztürk'tür. Ailenin ilk çocuğudur. Doğuştan kolları yoktur (bilateral konjenital üst ekstremite agenez). Eğitim hayatına yaşadığı mahalledeki okulda başladı ve ayaklarıyla yazmayı öğerndi. Milli Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu ile memleketindeki bir hastanede tanıştıktan sonra 6 yaşında iken babasının desteğiyle spora başladı.



            KARİYERİ
            Öztürk, 2014-2015 yıllarında yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonaları'na S6 kategorisinde katıldı üç altın ve iki gümüş madalya kazandı. Katıldığı ilk uluslararası yarış, Haziran 2016'da Berlin'de düzenlenen 30. Uluslararası Yüzme Şampiyonası oldu. S5 kategorisinde 50 metre kelebek yüzmede birinci ve 100 metre sırt üstünde ise ikinciliği elde etti. 2016 Yaz Paralimpikleri'nde milli takıma seçildi. Türkiye'yi Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde temsil etti ve 12 yaşında paralimpik olimpiyatlarda yarışan en genç oyuncu oldu.



            Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde altın madalya kazandı. Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50m sırtüstü ve 50m kelebekte gümüş; 50m serbest ve 100m serbestte bronz madalya alarak 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan[9] Öztürk, "Balık Kız" lakabı ile tanındı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde, bronz madalya aldı. Bu madalya, Türkiye'nin paralimpik oyunlarda yüzme branşında kazandığı ilk madalyadır. Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen 2022 Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 44.45'lik derecesiyle ve 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle birer gümüş madalya kazandı.

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