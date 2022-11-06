Başkan Erdoğan'dan engelleri aşan kahraman Sevilay Öztürk'e övgü dolu sözler





KARİYERİ

Öztürk, 2014-2015 yıllarında yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonaları'na S6 kategorisinde katıldı üç altın ve iki gümüş madalya kazandı. Katıldığı ilk uluslararası yarış, Haziran 2016'da Berlin'de düzenlenen 30. Uluslararası Yüzme Şampiyonası oldu. S5 kategorisinde 50 metre kelebek yüzmede birinci ve 100 metre sırt üstünde ise ikinciliği elde etti. 2016 Yaz Paralimpikleri'nde milli takıma seçildi. Türkiye'yi Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde temsil etti ve 12 yaşında paralimpik olimpiyatlarda yarışan en genç oyuncu oldu.