Başkan Erdoğan'dan engelleri aşan kahraman Sevilay Öztürk'e övgü dolu sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te 'Kadınlarla Büyük Türkiye' programında önemli açıklamalarda bulundu. Aile düzenlemesine vurgu yapan Başkan Erdoğan, programda çok özel konuklarlar da bir araya geldi.
MİLLİ SPORCUYA ÖVGÜ DOLU SÖZLER| VIDEO
MİLLİ SPORCUYA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
En dikkat çeken isimlerden biri olan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde kazandığı bronz madalya ile, Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında tarihinin ilk madalyasını getirmiştir olan Sevilay Öztürk'tü. Çok özel anların yaşandığı programda Başkan Erdoğan genç sporcu için övgü dolu sözler söyledi.
BALIKTAN ALDIĞI İLHAMLA YAPIYOR
Başkan Erdoğan sahneye çıkan milli sporcuya övgü dolu sözler söyledi. Başkan Erdoğan, "Hocam bu varya bu felaket felaket. Neler yapıyor neler. Biz iki kol, ayakla yapamadığımızı balıktan aldığı ilhamla yapıyor." dedi.
BURADA OLMAKTAN ÇOK GURURLUYUM
Açıklamalarda bulunan Sevilay Öztürk, "Hepinize merhaba. Cumhurbaşkanım hoş geldiniz tekrardan. Ben burada olmaktan çok gururluyum. Tekrardan teşekkür ediyorum. 6 yaşında yüzmeye başladım, 12 yaşında Rio Paralimbik Oyunları'na katılan en geç sporcuydum. Şu an 19 yaşındaydım. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor."