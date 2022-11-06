Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar! Vinçten düşen parçalar...

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.
Ekim 2015'te yapımına başlanan Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Kule, İstanbul'un en yüksek yapısı olarak da tarihe geçti.
Çamlıca Kulesi'nin tasarımında Türkler için tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenildi ve ona göre yapıldı. Kule, İstanbul'un siluetini "anten çöplüğü"nden kurtararak, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başladı.
İSTANBUL'UN EN YÜKSEĞİ
Çamlıca Kulesi, 369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olarak tarihe geçti.