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    • 06.11.2022 14:51
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    • 06.11.2022 14:55
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    Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar! Vinçten düşen parçalar...

    Son dakika haberleri... Çamlıca Kulesi'nde, dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi. Yapılan açıklamada kulenin ziyarete kapandığı belirtildi.

    Çamlıca Kulesi’nin dış cephesinde hasar!

    Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

    Ekim 2015'te yapımına başlanan Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Kule, İstanbul'un en yüksek yapısı olarak da tarihe geçti.

    Çamlıca Kulesi'nin tasarımında Türkler için tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenildi ve ona göre yapıldı. Kule, İstanbul'un siluetini "anten çöplüğü"nden kurtararak, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başladı.

    İSTANBUL'UN EN YÜKSEĞİ

    Çamlıca Kulesi, 369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olarak tarihe geçti.

        Eylül 2020 itibarıyla asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin verilmesine başlandığı kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını, birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabiliyor.

        ÇAMLICA KULESİ'NDEKİ HASARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
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