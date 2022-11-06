Pençe-Şimşek bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.