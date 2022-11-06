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    • 06.11.2022 08:33
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    • 06.11.2022 08:33
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    Pençe-Şimşek bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

    Bir askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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