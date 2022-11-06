4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? KPSS ortaöğretim baraj puanı 2022: KPSS'de memur olabilmek için kaç puan alınmalı?

2022 KPSS ortaöğretim baraj puanı adayların araştırdığı konulardan biri. KPSS sınavı ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da düzenlenecek. Adaylar, kamuda memur olmak için sınavda ter dökecek. Kamu kurumları kendi belirttikleri tarihlerde KPSS puan türünden alım yapıyor. Puanlar da alım yapılacak kadrolara göre farklılık gösteriyor. Peki, KPSS baraj puanı kaç? KPSS memur olmak için kaç puan almak gerekir? İşte detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI NEDİR?
Kamu kurumlarına alımlarda, KPSS sonuçları belirleyici oluyor. Kurumlar yayınladıkları ilanlarda puanları da belirtiyor. Bu bağlamda genellikle en az 60 ve üzeri puanla alımlar yapılıyor.
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.