CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yıllardır düzenlenen Avrasya Maratonu’nu eline yüzüne bulaştırdı!

İstanbullu yönetilemeyen bir ulaşımla karşı karşıyayken bugün gerçekleştirilen maraton iyice çileden çıkardı. Her yıl düzenlenen Avrasya Maratonu CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin başarısızlığını gözler önüne serdi.

Dünyanın her yerinden sporcunun katıldığı maraton nedeniyle yollarda mağdur olan İstanbullular, ıslıklar ve yuhalamalarla protesto etti. Herhangi bir planlama olmadan kapatılan yollar İstanbullunun saatlerce trafikte kalmasına neden oldu. Özellikle metrobüs ve otobüs kullanan İstanbullular araç içerisinde saatlerce bekleyince "Marmaray'a yönlendirseydiniz" diye isyan etti.