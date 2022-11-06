Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den yanıt: Seçimleri bekleme

DUMAN'IN GÖLGE DÜŞÜREN TEHDİDİ!

Etkinlikte DJ Erdem Kınay sahne alırken birçok farklı eseri de kendi yapımıyla gençlerin dinletisine sundu. Bu sırada çalan şarkılardan birinin (Senden daha güzel) telif sahibi olan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de programa gölge düşürecek bazı açıklamalarda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tangöze gençlerin eğlenmesi için çalışnan şarkısının sanki seçim şarkısı yapılmış gibi lanse ederek 'Seçimden sonra' haklarını arayacaklarını iddia etti.