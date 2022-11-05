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    • Güncel
    • 06.11.2022 00:59
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    • 06.11.2022 01:14
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    Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit düştü: Henüz 2 ay önce evlenmişti

    Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu’ndan acı haber geldi. Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehadet şerbeti içti. Acı haber Ereğli'deki ailesine verilirken Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

    AJANSLAR
    Konya’ya şehit ateşi düştü
    Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda teröristler tarafından yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.

    ACI HABER EREĞLİ'DEKİ AİLESİNE VERİLDİ
    Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya'nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.



    Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
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    Haberler Güncel Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit düştü: Henüz 2 ay önce evlenmişti
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