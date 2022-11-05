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    • 06.11.2022 00:20
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    • 06.11.2022 00:21
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    PKK'ya katılmak için evden kaçan kadın İran sınırında tır dorsesinde yakalandı!

    Ağrı'da terör örgütü PKK'ya katılmak için evinden ayrılan kadın, Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'a gitmek için bekleyen bir tırın dorsesinde yakalandı. Söz konusu kadın İran'da yaşayan Ş.A isimli teröristin, terör örgütü PKK'ya katılmak için kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.

    PKK’ya katılmak için evden kaçtı! Yakalandı

    Ağrı'da yaşayan A.B, B.T. isimli şüpheli tarafından kandırılan 21 yaşındaki kızı N.B'nin, evinden ayrılarak terör örgütü PKK'ya katılacağı yönünde güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

    Bunun üzerine yapılan çalışmada, N.B, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bekleyen bir tırın dorsesinde İran'a götürülmeye çalışılırken gümrük muhafaza personeli tarafından yakalandı.

    SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI
    Polis ekiplerince gözaltına alınan N.B, çıkarıldığı mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

    N.B, emniyetteki ifadesinde, İran'da yaşayan Ş.A isimli teröristin, terör örgütü PKK'ya katılmak için kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.

    Ş.A'nın yönlendirmesiyle Ağrı'dan Doğubayazıt'a geçtiğini belirten N.B, ilçede kendisini karşılayan kişiler tarafından sınır kapısına götürülerek burada bekleyen bir tırın dorsesine bindirildiğini söyledi.

    GECEYİ DORSEDE GEÇİRDİ, GÜMRÜK MEMURLARI YAKALADI
    N.B, geceyi geçirdiği dorsenin kapağının gümrük memurlarınca açılmasıyla yakalandığını ve polise teslim edildiğini kaydetti.

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    Haberler Güncel PKK'ya katılmak için evden kaçan kadın İran sınırında tır dorsesinde yakalandı!
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