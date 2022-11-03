Elma bahçesinde şüpheli ölüm: Elbiseleri yanmış halde cansız bedeni bulundu

Halil Kocaer'in elma bahçesinin sahibi olan erkek kardeşi ile uzun süredir küs olduğu ve konuşmadıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN