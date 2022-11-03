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    • Güncel
    • 03.11.2022 15:55
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    • 03.11.2022 15:55
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    Elma bahçesinde şüpheli ölüm: Elbiseleri yanmış halde cansız bedeni bulundu

    Karaman’da dün öğleden beri kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki adam, kardeşine ait elma bahçesinde üzerindeki elbiseleri yanık vaziyette ölü olarak bulundu. Hayatını kaybeden adamın, elma bahçesinin sahibi olan erkek kardeşi ile uzun süredir küs olduğu ve konuşmadıkları ileri sürüldü.

    Elma bahçesinde şüpheli ölüm

    Karaman'da kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cesedi bulundu.

    AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU
    Fatih Mahallesinde bulunan elma bahçesinde, 68 yaşındaki Halil Kocaer, dün öğle saatlerinde İmaret Mahallesinde bulunan ikametinden bisikletiyle ayrıldı. Kocaer'in akşam eve dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Halil Kocaer'i bulabilmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), kameralarından yaşlı adamın gittiği güzergahları takip etti.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
    Kocaer'in bisikletiyle en son Fatih Mahallesinde bulunan erkek kardeşinin elma bahçesine doğru gittiğini belirlendi. Aile yakınları ile birlikte elma bahçesinde arama yapan polis ekipleri, Halil Kocaer'in bahçesindeki kiraz ağacının altında üzerindeki elbiseler yanmış halde cansız bedenine ulaştı.

    Kocaer'in ölüm haberini alarak bahçeye gelen diğer yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra polis ekipleri bahçe etrafında çevre güvenliği aldı.

        KARDEŞİYLE KONUŞMUYORDU
        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Halil Kocaer'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Halil Kocaer'in elma bahçesinin sahibi olan erkek kardeşi ile uzun süredir küs olduğu ve konuşmadıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

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        Haberler Güncel Elma bahçesinde şüpheli ölüm: Elbiseleri yanmış halde cansız bedeni bulundu
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