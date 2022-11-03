Elma bahçesinde şüpheli ölüm: Elbiseleri yanmış halde cansız bedeni bulundu

Karaman'da kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cesedi bulundu.
AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Fatih Mahallesinde bulunan elma bahçesinde, 68 yaşındaki Halil Kocaer, dün öğle saatlerinde İmaret Mahallesinde bulunan ikametinden bisikletiyle ayrıldı. Kocaer'in akşam eve dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Halil Kocaer'i bulabilmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), kameralarından yaşlı adamın gittiği güzergahları takip etti.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kocaer'in bisikletiyle en son Fatih Mahallesinde bulunan erkek kardeşinin elma bahçesine doğru gittiğini belirlendi. Aile yakınları ile birlikte elma bahçesinde arama yapan polis ekipleri, Halil Kocaer'in bahçesindeki kiraz ağacının altında üzerindeki elbiseler yanmış halde cansız bedenine ulaştı.
Kocaer'in ölüm haberini alarak bahçeye gelen diğer yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra polis ekipleri bahçe etrafında çevre güvenliği aldı.