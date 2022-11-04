Gaziantep'te FETÖ'cülere operasyon: 5 gözaltı

Gaziantep'te, polis ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında bu sabah 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerde arama yapan ekipler, FETÖ/PDY ile bağlantısı olan ve ismi açıklanmayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.