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    • 04.11.2022 17:22
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    • 04.11.2022 17:23
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    Gaziantep'te FETÖ'cülere operasyon: 5 gözaltı

    Son dakika haberleri... Gaziantep'te, polis ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

    FETÖ’ye baskın!

    Gaziantep'te, polis ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

    5 GÖZALTI
    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında bu sabah 5 adrese operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında adreslerde arama yapan ekipler, FETÖ/PDY ile bağlantısı olan ve ismi açıklanmayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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