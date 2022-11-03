Antalya Diplomasi Forumu Vakfı kuruluyor: Kanunu teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

VAKFIN FAALİYETLERİ

Türkiye'yi, diplomasi ve dış ilişkiler yönüyle tanıtacak, Türkiye'nin diğer ülkelerle dostluğunu, işbirliğini geliştirecek faaliyetlerde bulunacak Antalya Diplomasi Forumu Vakfının gerçekleştireceği diğer faaliyetler teklifte şöyle sıralandı:

-Diplomasi alanında Türkiye'nin bölgesel ve küresel değerlerine katkıda bulunmak için düzenli olarak tekrarlanacak Forum ile yıl içinde toplantı, konferans, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay ve benzer etkinlikler düzenlemek,

- Türkiye'nin uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanındaki katkılarını artırmak için yurt içi ve dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili diğer gerçek, tüzel kişilerle ortak projeler yürütmek, medyada süreli veya süresiz yayınlar yapmak veya yaptırmak,

- Yurt dışında benzer kuruluşlar, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt içinde ve dışında bu düzenlemenin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kurum, kuruluşlar ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, toplanan bilgileri dünyanın istifadesine sunmak,

- Düzenlenecek etkinlikler hakkında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, etkinliklere katılımın sağlanması, yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

- Bu teklifin amaçlarını gerçekleştirmek için; Foruma gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin katılımını sağlamak, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanlarında kurulmuş kamu ya da özel kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak veya ortak etkinlikler düzenlemek, bu alandaki akademik çalışmalara ayni veya nakdi destek sağlamak.