Antalya Diplomasi Forumu Vakfı kuruluyor: Kanunu teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklifle, Antalya Diplomasi Forumu'nu düzenleyecek ve merkezi Antalya'da olacak vakfın kuruluşuna, faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.
VAKFIN FAALİYETLERİ
Türkiye'yi, diplomasi ve dış ilişkiler yönüyle tanıtacak, Türkiye'nin diğer ülkelerle dostluğunu, işbirliğini geliştirecek faaliyetlerde bulunacak Antalya Diplomasi Forumu Vakfının gerçekleştireceği diğer faaliyetler teklifte şöyle sıralandı:
-Diplomasi alanında Türkiye'nin bölgesel ve küresel değerlerine katkıda bulunmak için düzenli olarak tekrarlanacak Forum ile yıl içinde toplantı, konferans, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay ve benzer etkinlikler düzenlemek,
- Türkiye'nin uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanındaki katkılarını artırmak için yurt içi ve dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili diğer gerçek, tüzel kişilerle ortak projeler yürütmek, medyada süreli veya süresiz yayınlar yapmak veya yaptırmak,
- Yurt dışında benzer kuruluşlar, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt içinde ve dışında bu düzenlemenin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kurum, kuruluşlar ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, toplanan bilgileri dünyanın istifadesine sunmak,
- Düzenlenecek etkinlikler hakkında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, etkinliklere katılımın sağlanması, yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
- Bu teklifin amaçlarını gerçekleştirmek için; Foruma gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin katılımını sağlamak, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanlarında kurulmuş kamu ya da özel kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak veya ortak etkinlikler düzenlemek, bu alandaki akademik çalışmalara ayni veya nakdi destek sağlamak.
VAKFIN KARAR ORGANLARI
Vakfın karar organı olacak mütevelli heyetinde 11 kişi yer alacak. Doğal üye sayısı 6 olup, bunlar mevcut veya eski Dışişleri Bakanları ile muvazzaf veya emekli büyükelçiler veya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyeleri veya TOBB Yönetim Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.
Doğal üyeler dışında, YÖK'ün uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında çalışan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından seçeceği 2 kişi ile uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek veya düşünce kuruluşlarının görevlileri arasından mütevelli heyet başkanının seçeceği 3 kişi, 5 yıl süreyle mütevelli heyet üyeliğini yürütecek.
Cumhurbaşkanı, mütevelli heyet başkanını doğal üyeler arasından seçecek. Mütevelli Heyet, vakıf resmi senedinde değişiklik yapmaya yetkili olacak, yılda en az iki kez toplanacak.
Vakfın yönetim kurulu, mütevelli heyet tarafından belirlenen 1 başkan ve 6 üyeden oluşacak, görev süreleri 5 yıl olacak, yılda en az 4 kez toplanacak.
Vakfın denetleme kurulu ise mütevelli heyet tarafından 5 yıl süreyle görevlendirilecek 5 üyeden meydana gelecek. Kurulun oluşumunda Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarından vakıf organlarında görevlendirilen kamu personeli ile vakfın toplantı, konferans gibi etkinliklerine katılan kamu personeline ödenecek harcırahlar, vakıf bütçesinden ödenecek.