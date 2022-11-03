MSB açıkladı: FETÖ’cüler kaçarken yakalandı!

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.







10'UNUN FETÖ MENSUBU OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.