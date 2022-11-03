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    • 03.11.2022 22:22
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    • 03.11.2022 22:22
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    6+1'li masanın üyelerinden HDP ve İyi Parti Meclis'te birbirine girdi! HDP'liler "kimyasal" yalanı sürdürüyor

    Son dakika haberi! 6+1'li masanın üyelerinden terörün siyasi ayağı HDP ve İyi Parti TBMM Genel Kurulunda birbirine girdi. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, kürsüde yaptığı konuşmada TSK'nın kimyasal silah kullandığı yalanını tekrarladı tepki gelince konuşmasına Kürtçe devam etti. Gelen tepkiler üzerine HDP ve İyi Partililer arasında kavga çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "İstediğini konuşamaz Meral Hanım. 1876'dan beri Türkçe konuşulur bu Meclis'te." diyerek tepki gösterdi. TSK'ya iftira atan Sarısaç'ın Van'daki evinde saklanan ve terör örgütüne eleman sağladığı belirlenen PKK/KCK terör örgütü üyesi yakalanmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    6+1’li masa Meclis’te birbirine girdi!

    6+1'li masanın üyelerinden terörün siyasi ayağı HDP ve İyi Parti TBMM Genel Kurulunda birbirine girdi.



    "1876'DAN BERİ TÜRKÇE KONUŞULUR BU MECLİS'TE"
    HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, "AK Parti, Ukrayna'da barış ve müzakereyi tercih eder ama söz konusu Kürt sorunu olunca aklına ilk kimyasal silahlar ve savaş gelir." sözlerine MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz "Bu bir iftiradır", MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da "Teröristle Kürt'ü karıştırmayın" sözleriyle tepki gösterdi.

    Sarısaç'ın konuşmasını Kürtçe olarak tamamlaması üzerine MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Anlamadığımız şeyleri söylüyorlar. Bunu gelenek haline getirdiler. Biz Türkçe konuşulmasını istiyoruz." şeklinde karşılık verdi.

        1876'DAN BERİ TÜRKÇE KONUŞULUR BU MECLİS'TE
        Bu sırada HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Herkes istediğini konuşur, seni ilgilendirmez." sözlerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "İstediğini konuşamaz Meral Hanım. 1876'dan beri Türkçe konuşulur bu Meclis'te." diyerek tepki gösterdi.

        Öte yandan TSK'ya iftira atan terörün siyasi ayağı HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklanan ve terör örgütüne eleman sağladığı belirlenen PKK/KCK terör örgütü üyesi yakalanmıştı. Terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.

        HDP'Lİ SARISAÇ'IN EVİNDEN PKK'LI TERÖRİST ÇIKTI | VİDEO İZLE


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        Haberler Güncel 6+1'li masanın üyelerinden HDP ve İyi Parti Meclis'te birbirine girdi! HDP'liler "kimyasal" yalanı sürdürüyor
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