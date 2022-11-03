6+1'li masanın üyelerinden HDP ve İyi Parti Meclis'te birbirine girdi! HDP'liler "kimyasal" yalanı sürdürüyor





"1876'DAN BERİ TÜRKÇE KONUŞULUR BU MECLİS'TE"

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın, "AK Parti, Ukrayna'da barış ve müzakereyi tercih eder ama söz konusu Kürt sorunu olunca aklına ilk kimyasal silahlar ve savaş gelir." sözlerine MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz "Bu bir iftiradır", MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da "Teröristle Kürt'ü karıştırmayın" sözleriyle tepki gösterdi.