Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

34 vekilin 65 dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e sunuldu! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ da var!