Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile tahıl koridorunu görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Guterres'in tahıl koridoru konusundaki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.
Görüşmede Çavuşoğlu'nun, tahıl anlaşmasının tekrar işlerlik kazanması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında Guterres'e bilgi verdiği aktarıldı.
BM Genel Sekreterinin ise tahıl koridorunun yeniden açılmasında Türkiye'nin gayretleri için teşekkür ettiği, alınan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede de tahıl koridoru konusundaki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.