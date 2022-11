MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | CANLI İZLE

BAŞARMANIN DIŞINDA BİR SEÇENEK TANIMIYORUZ

2023 yılında başarmanın dışında bir seçenek tanımıyoruz. Köylülerimizin her sorunu sorunumuz, her talepleri siyasi ahlakımıza emanettir. Hiç kimseyi öteki görmüyor ve ötekileştirmiyoruz. Bu ilhamla Türkiye'nin her yerindeyiz. Türkiye'yi doyuran vatandaşlarımıza ne yapsak azdır yetersizdir. Arka ayağı ile kulaklarını kaşıyan köylüleri bilemez. Yaparsa Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi yapar.