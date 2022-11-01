MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | CANLI İZLE

Yorulmamızı bekleyenler biliniz ki hayal kırıklığına uğrayacaktır. Durmayacağız, açık hava toplantısı halkalarımıza kasımda da devam edeceğiz.

Yılmamızı gözleyenler, vazgeçmemizi düşleyenler emin olunuz ki emeğin yerde kalmayacağını kesinlikle görüp yaşayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere kulak asmıyoruz.

"HAÇIN HİLALE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜNÜN ÖZÜNDE TÜRK VE İSLAM DÜŞMANLIĞI YATIYORDU"

Türk milleti adına 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir asırlık olaylar olmuştur. 1900 ile 1925 yılları tarihin akış hızının hiç olmadığı kadar yavaşladığı bir zaman aralığıdır. Bitmeyen savaşlar, dinmeyen kanamalar, azalmayan operasyonlar, ara vermeyen şer oyunları, çöken imparatorluk, kaybedilen topraklar bizim hazin gerçeklerimizden bazıları olarak hala milli hafızalardadır.

"TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIĞINA DÜŞKÜN BİR MİLLETTİR"

Haçın hilale tahammülsüzlüğünün özünde Türk ve İslam düşmanlığı yatıyordu. Vatan topraklarını kana bulayanlar geldikleri gibi giderken arkalarında korkunç zulüm sahneleri bırakmıştır. Eşi benzeri az görülmüş bir beka meselesi verildi. Bir Türk devleti yıkılıp yeni bir Türk devleti kuruldu. Aralıksız cepheden cepheye koştuk durduk. Meydan okuduk ancak istiklal ve istikbal mücadelemizden en küçük bir taviz vermedik. Çünkü Türk millet bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir imparatorluk kaybettik, tarihi süreklilik içinde yeni bir Türk devletini de fiile geçirmeyi başardık.