Tahıl koridoru diplomasisi! Milli Savunma Bakan Akar, Rusya ve Ukraynalı bakanlarla görüştü

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Türkiye'nin telefon diplomasisi devam ediyor. Dün Rus mevkidaşıyla görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün de Ukrayna Savunma ve Altyapı bakanlarıyla görüştü.
"TÜRKLERE GÜVENİMİZ SONSUZ"
ABD'den yapılan açıklamada Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz." ifadeleri kullanıldı.
Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan katıldığı toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamasının ardından yaşanan gelişmelere değinen Akar "Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak" diye konuştu.
"UKRAYNALI YETKİLİLERLE DE GÖRÜŞÜYORUZ"
Bu sorunun çözümünün önemine değinen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki görüşmelerine vurgu yapan Akar, "Ukraynalı yetkililerle de görüşüyoruz. Biz yine her zaman olduğu gibi barıştan, uzlaşmadan, işlerin normal yürümesinden yana çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.