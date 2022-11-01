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Bakan Çavuşoğlu kritik görüşmeyi duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Bakan Çavuşoğlu kritik görüşmeyi duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
01.11.2022 14:58

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Son dakika haberi! Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Türkiye'nin telefon diplomasisi devam ediyor. Dünya Rus mevkidaşı ile görüşen Bakan bugün de Ukrayna Savunma ve Altyapı bakanlarıyla görüştü. Öte yandan Avrupa ve ABD gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD'den yapılan açıklamada Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz." ifadeleri kullanıldı. Son olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.

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