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    • 31.10.2022 22:22
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    • 31.10.2022 22:33
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    Başkan Erdoğan Gine Bissasu Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü! Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

    Başkan Erdoğan Gine Bissasu Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Gine Bissau'da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

    Başkan Erdoğan Gine Bissasu Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Başkan Erdoğan, Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye Maarif Vakfı'nın Gine Bissau'da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.



    Başkan Erdoğan ayrıca, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı olan Gine Bissau Sissoco Embalo'nın bölgede istikrar ve barışın tesisi noktasında yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediğini dile getirdi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Gine Bissasu Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü! Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı
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