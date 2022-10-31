Başkan Erdoğan Gine Bissasu Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü! Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

Başkan Erdoğan, Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.



Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye Maarif Vakfı'nın Gine Bissau'da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.