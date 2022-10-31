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    • 31.10.2022 17:12
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    • 31.10.2022 17:12
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    Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Şarj aletine gizlenmiş halde bulundu!

    Son dakika haberleri... Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 42 gram eroin maddesi ile şarj adaptörü içerisine gizlenmiş vaziyette 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

    İHA
    Zehir tacirlerine operasyon! Şarj aletine gizlenmişler
    Denizli'de madde kullanarak ticaretini yapan 4 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

    Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 4 tacir gözaltına alındı.

    Faaliyette; toplam 42 gram eroin maddesi ile şarj adaptörü içerisine gizlenmiş vaziyette 8 gram metamfetamin ele geçirildi. İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 4 tacir, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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    Haberler Güncel Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Şarj aletine gizlenmiş halde bulundu!
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