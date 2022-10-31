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    • 31.10.2022 09:27
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    Bingöl'de terör örgütü PKK'ya Eren Abluka Operasyonu! Yüzlerce personel katılıyor

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 464 personelin katılımı ile "Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

    Bingöl’de PKK’ya Abluka kıskacı

    İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl'de başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış-7" (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonunda Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel ile 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

    Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Bingöl'de terör örgütü PKK'ya Eren Abluka Operasyonu! Yüzlerce personel katılıyor
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