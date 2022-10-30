Cumhuriyet Bayramı 81 ilde büyük bir coşku ile kutlandı

Türkiye, dün bir kez daha büyük bir Cumhuriyet coşkusu yaşadı. KKTC'de, dış temsilciliklerde ve 81 ilde Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yıldönümü kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" notunu yazdı. Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajında ise "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız. Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz" ifadesini kullandı.
BU BAYRAK İNMEZ!
İSTANBUL: Vatan Caddesi'ndeki törende Türk Yıldızları, vatandaşları havadan selamladı. Polis ve Askeri Birlikler, Zırhlı Birlikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve öğrenciler, vatandaşların selamlamaları eşliğinde geçiş yaptı.
ŞIRNAK: Cizre ilçesinde vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler eşliğinde yürüyerek Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıldönümünü kutladı.
HAKKARİ: "Fener Alayı yürüyüşü" yapıldı. Yüzlerce insan, bayram coşkusu yaşadı.
KAYSERİ: Gökyüzünü Türk bayraklarıyla donatan sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.
MUĞLA: Dalgıçlar denizin altında 99. yılı kutladı.
BOLU: Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların tören geçişi gururlandırırken, mavi bereliler caddede marşlar söyleyerek yürüdü.
DİYARBAKIR: Diyarbakır anneleri, üzerinde Türk bayrağı bulunan balon uçurdu.