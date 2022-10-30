Cumhuriyet Bayramı 81 ilde büyük bir coşku ile kutlandı

Türkiye, dün bir kez daha büyük bir Cumhuriyet coşkusu yaşadı. KKTC'de, dış temsilciliklerde ve 81 ilde Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yıldönümü kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" notunu yazdı. Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajında ise "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız. Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz" ifadesini kullandı.