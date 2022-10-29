29 Ekim Cumartesi Bugün eczaneler tatil mi, kaça kadar açık? 29 Ekim hastane, ACİL, poliklinik, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022?

Her yıl 29 Ekim'de bankalar, kargo şubeleri, resmi daireler kapalı oluyor. 2022 yılında da bu yerler tatil olacak. Peki 29 Ekim hastane, ACİL, poliklinik, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2022? 29 Ekim Cumartesi Eczaneler tatil mi, kaça kadar açık?