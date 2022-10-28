Haluk Bayraktar açıkladı: "SAHA EXPO'da 1 milyar doların üzerinde anlaşma imzalandı"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA EXPO kapsamında 1 milyar doların üzerinde anlaşma yapıldığını belirterek, "Bu anlaşmaların yüzde 60'tan fazlası da ihracat eksenli anlaşmalar." dedi.
876 firması ve 24 üniversitesiyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını halka açtı.
Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisinin öncüleri olan ve temel taşlarını oluşturan yerli markalar en yeni projelerini ve sürpriz ürünleri ilk kez sektörün profesyonelleri ile buluştururken, yerli savunma sanayisi SAHA EXPO'nun gücüyle uluslararası anlaşmalar, B2B görüşmeler ve projelerini tanıtma, sunum yapma imkanına sahip oldu.
Fuarın son günündeki değerlendirme toplantısına katılan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, çok katılımlı ve etkileşimli bir fuar yaşadıklarını belirterek, fuara, 567 yerli firma ve 57 ülkeden 390 yabancı firmanın katılım gösterdiğini söyledi.
3 yıl önce SAHA EXPO'nun 10 bin metrekarelik bir alanda yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, "Bu sene SAHA EXPO 60 bin metrekare kapalı alanda düzenlendi. 268 resmi delegasyon fuara katılım gösterdi. 112 ticari delegasyon katılım sağladı." diye konuştu.
SAHA EXPO'DA 114 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
Bayraktar, bu yıl SAHA EXPO'da 114 anlaşmaya imza atıldığının altını çizerek, "Rakamsal olarak 1 milyar doların üzerinde bir anlaşmaya imza atıldı. Bu anlaşmaların yüzde 60'tan fazlası da ihracat eksenli anlaşmalar. Dolayısıyla ekonomik anlamda da SAHA EXPO çok önemli bir momentum etkisini de göstermiş oldu. Hedefimiz 2024 yılının ekim ayında 60 bin değil 80 bin metrekare alanda bu fuarı gerçekleştirmek." şeklinde konuştu.