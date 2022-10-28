Haluk Bayraktar açıkladı: "SAHA EXPO'da 1 milyar doların üzerinde anlaşma imzalandı"

Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisinin öncüleri olan ve temel taşlarını oluşturan yerli markalar en yeni projelerini ve sürpriz ürünleri ilk kez sektörün profesyonelleri ile buluştururken, yerli savunma sanayisi SAHA EXPO'nun gücüyle uluslararası anlaşmalar, B2B görüşmeler ve projelerini tanıtma, sunum yapma imkanına sahip oldu.

Fuarın son günündeki değerlendirme toplantısına katılan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, çok katılımlı ve etkileşimli bir fuar yaşadıklarını belirterek, fuara, 567 yerli firma ve 57 ülkeden 390 yabancı firmanın katılım gösterdiğini söyledi.