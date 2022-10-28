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    Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Erdoğan güçlü bir lider

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan’ın Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek övgüler dizdi...

    Erdoğan güçlü bir lider

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ın Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Putin, "Bunu, Erdoğan'ın enerji, TürkAkım doğalgaz boru hattının inşası konularındaki pozisyonu doğruluyor. Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider" dedi. Putin, Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı iddialarına ise "Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var. Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var. Biz kendi inisiyatifimizle Rusya tarafından nükleer silah kullanımı ihtimaline ilişkin hiçbir şey söylemedik" cevabını verdi.

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