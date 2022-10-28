Almanlar ölüme terk etmişti! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tedavi için Türkiye'ye getirildi

Alman doktorların 'Türkiye'de ameliyat olmuş, biz bir şey yapamayız' diye adeta ölüme terk ettiği kanser hastası Nizamettin Çelik'in (68) üç torununun yardım çağrısına cevap verildi. Meva Berra, Karya Nur ve Neila Medina'nın "Tayyip dede, seni çok seviyoruz. Ne olur dedemize yardım et" sözleri sonrası Başkan Erdoğan'ın emriyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Çelik, Ankara Gülhane Hastanesi'ne nakledildi. Mutluluk gözyaşı döken Çelik, "Güzel devletimin, güzel ülkemin, güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Güçlü devletimiz var. Allah, Cumhurbaşkanımız'dan razı olsun" dedi. Çelik ailesi ise "Çok sevinçliyiz. Babamızın hastaneden atılmayacağına eminiz" diyerek mutluluklarını dile getirdi.
ALMANLAR ÖLÜME TERK ETTİ
2018'de gırtlak kanserine yakalanan Nizamettin Çelik, Alman doktorlar tarafından "Yapılacak bir şey yok" denilerek evine göndermişti. Çelik, geçen mayıs ayında Türkiye'de tedavi edilmişti. Amanya'ya döndükten 1,5 ay sonra Heidelberg'deki hastane şantı ayarlamayı reddetmiş Çelik'i evine göndermişti.