Almanlar ölüme terk etmişti! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tedavi için Türkiye'ye getirildi





ALMANLAR ÖLÜME TERK ETTİ

2018'de gırtlak kanserine yakalanan Nizamettin Çelik, Alman doktorlar tarafından "Yapılacak bir şey yok" denilerek evine göndermişti. Çelik, geçen mayıs ayında Türkiye'de tedavi edilmişti. Amanya'ya döndükten 1,5 ay sonra Heidelberg'deki hastane şantı ayarlamayı reddetmiş Çelik'i evine göndermişti.



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