Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Masayı 'Baturay'i! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran komedyeninin gösterisine gitti

    Komedyen Baturay Özdemir, "80 milyondan 1 kişi seçimi kaybedeilir! O, aday olmak istiyor" dedi. Akşener de özellikle gösterisine gitti. Kılıçdaroğlu'na 'şakayla karışık' mesaj gönderdi: Dur artık

    Masayı ’Baturay’i

    Meral Hanım, "Ka-za-nacak aday" istedi, olmadı. "Şımardılar" dedi, tutmadı. Alternatiflerle tura çıktı. Eleştiri yağdırdı. "Senden olmaz" mesajı yolladı! Kılıçdaroğlu'nu adaylık hevesinden vazgeçirmeyi başaramadı!

    Sonunda da soluğu Baturay Özdemir'in gösterisinde aldı. CHP liderini yerden yere vuran komedyeni, alkışladı. Söze gerek kalmadı. Fotoğrafları mesajını anlattı: Güldük eğlendik! Anla Kemal Bey, seni hiç istemedik!



    Akşener, Baturay Özdemir'in Kılıçdaroğlu esprisini çok beğendi. Sosyal medyadan "Bahtın açık olsun" dedi. Ünlü komedyen de "Çoğu şakama güldü, onur duydum" cevabını verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’den Yalova’da planlı provokasyon!
    Haberler Güncel Masayı 'Baturay'i! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran komedyeninin gösterisine gitti
        SON DAKİKA