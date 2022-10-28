Masayı 'Baturay'i! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran komedyeninin gösterisine gitti

Meral Hanım, "Ka-za-nacak aday" istedi, olmadı. "Şımardılar" dedi, tutmadı. Alternatiflerle tura çıktı. Eleştiri yağdırdı. "Senden olmaz" mesajı yolladı! Kılıçdaroğlu'nu adaylık hevesinden vazgeçirmeyi başaramadı!



Sonunda da soluğu Baturay Özdemir'in gösterisinde aldı. CHP liderini yerden yere vuran komedyeni, alkışladı. Söze gerek kalmadı. Fotoğrafları mesajını anlattı: Güldük eğlendik! Anla Kemal Bey, seni hiç istemedik!





Akşener, Baturay Özdemir'in Kılıçdaroğlu esprisini çok beğendi. Sosyal medyadan "Bahtın açık olsun" dedi. Ünlü komedyen de "Çoğu şakama güldü, onur duydum" cevabını verdi.