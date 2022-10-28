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    • Güncel
    • 28.10.2022 20:38
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    • 28.10.2022 20:48
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    İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan'dan yerli otomobil TOGG'u karalama çalışması: Hazımsızlığın böylesi

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, saatler sonra banttan iniyor. Bu tarihi tören öncesi muhalefette hazımsızlık baş gösterdi. Daha önce şehit yakınına galiz küfürler eden İYİ Partili Lütfü Türkkan, TOGG üzerinden nefret diline başvurdu. Yerli otomobili karalamaya çalışan Türkkan'a sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’den TOGG provokasyonu!

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Togg'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Üretim bandından inecek yerli otomobil, muhalefette hazımsızlığı neden oldu.



    İsmi skandallarla anılan İYİ Parti'nin Kocaeli vekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yerli ve milli TOGG'u hedef aldı.

    "Kirasını ödeyemeyen karnı togg olmayan adam neylesin TOGG'u?" ifadelerini kullanıp ucuz kelime oyunlarıyla skandal bir algı operasyonu devreye sokmak isteyen Türkkan'a büyük tepki gösterildi.

    Bir sosyal medya kullancısı, "Bu kafayla mı iktidar olmak istiyorsunuz? Allah fırsat vermesin inşallah..." ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.



    ŞEHİT YAKININA GALİZ KÜFÜR
    Öte yandan İP'li Lütfü Türkkan geride bıraktığımız aylarda Bingöl'de bir şehit yakınına galiz küfürler savurarak ahlaksızlıkta ve rezillikte zirve yapmıştı.
        Dere yataklarında kış hazırlığı
        Haberler Güncel İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan'dan yerli otomobil TOGG'u karalama çalışması: Hazımsızlığın böylesi
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