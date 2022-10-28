İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan'dan yerli otomobil TOGG'u karalama çalışması: Hazımsızlığın böylesi





İsmi skandallarla anılan İYİ Parti'nin Kocaeli vekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yerli ve milli TOGG'u hedef aldı.



"Kirasını ödeyemeyen karnı togg olmayan adam neylesin TOGG'u?" ifadelerini kullanıp ucuz kelime oyunlarıyla skandal bir algı operasyonu devreye sokmak isteyen Türkkan'a büyük tepki gösterildi.



Bir sosyal medya kullancısı, "Bu kafayla mı iktidar olmak istiyorsunuz? Allah fırsat vermesin inşallah..." ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.